Токеномика Agoras (AGRS) Откройте для себя ключевую информацию о Agoras (AGRS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agoras (AGRS) Agoras - валюта Tau Net, облегчающая торговлю знаниями, вычислительными ресурсами и деривативами с помощью определяемых пользователем токенов, обеспечивая коллективный разум и децентрализованный искусственный интеллект. Официальный сайт: https://tau.net/ Whitepaper: https://tau.net/whitepaper_community_draft.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x738865301a9b7dd80dc3666dd48cf034ec42bdda Купить AGRS сейчас!

Токеномика и анализ цен Agoras (AGRS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agoras (AGRS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,89M $ 23,89M $ 23,89M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 29,86M $ 29,86M $ 29,86M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4,02 $ 4,02 $ 4,02 Исторический минимум: $ 0,05397609993815422 $ 0,05397609993815422 $ 0,05397609993815422 Текущая цена: $ 0,8 $ 0,8 $ 0,8 Узнайте больше о цене Agoras (AGRS)

Токеномика Agoras (AGRS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agoras (AGRS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGRS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGRS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGRS, изучите текущую цену AGRS!

Как купить AGRS Заинтересованы в добавлении Agoras (AGRS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AGRS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить AGRS на MEXC прямо сейчас!

История цены Agoras (AGRS) Анализ истории цены AGRS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены AGRS прямо сейчас!

Прогноз цены AGRS Хотите узнать, куда может двигаться AGRS? Наша страница прогноза цены AGRS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AGRS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!