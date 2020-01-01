Токеномика Agro Global Token V2 (AGRO) Откройте для себя ключевую информацию о Agro Global Token V2 (AGRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agro Global Token V2 (AGRO) Agro Global Token обеспечивает высокую эффективность, прибыль и прозрачность, объединяя технологию блокчейн и сельское хозяйство. С помощью этого метода устранение посредников предотвращает ненужные издержки на сельскохозяйственную продукцию. Agro Global Token - это правильный способ адаптации технологии блокчейн к сельскому хозяйству. Официальный сайт: https://agroglobal.network Whitepaper: http://agroglobal.network/images/agro.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c Купить AGRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Agro Global Token V2 (AGRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agro Global Token V2 (AGRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 95,00B $ 95,00B $ 95,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,86M $ 28,86M $ 28,86M Исторический максимум: $ 0,00085 $ 0,00085 $ 0,00085 Исторический минимум: $ 0,000118143063261035 $ 0,000118143063261035 $ 0,000118143063261035 Текущая цена: $ 0,0003038 $ 0,0003038 $ 0,0003038 Узнайте больше о цене Agro Global Token V2 (AGRO)

Токеномика Agro Global Token V2 (AGRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agro Global Token V2 (AGRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGRO, изучите текущую цену AGRO!

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