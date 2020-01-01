Токеномика Agro Global Token V2 (AGRO)

Токеномика Agro Global Token V2 (AGRO)

Откройте для себя ключевую информацию о Agro Global Token V2 (AGRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Agro Global Token V2 (AGRO)

Agro Global Token обеспечивает высокую эффективность, прибыль и прозрачность, объединяя технологию блокчейн и сельское хозяйство. С помощью этого метода устранение посредников предотвращает ненужные издержки на сельскохозяйственную продукцию. Agro Global Token - это правильный способ адаптации технологии блокчейн к сельскому хозяйству.

Официальный сайт:
https://agroglobal.network
Whitepaper:
http://agroglobal.network/images/agro.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c

Токеномика и анализ цен Agro Global Token V2 (AGRO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agro Global Token V2 (AGRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 95,00B
$ 95,00B$ 95,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,86M
$ 28,86M$ 28,86M
Исторический максимум:
$ 0,00085
$ 0,00085$ 0,00085
Исторический минимум:
$ 0,000118143063261035
$ 0,000118143063261035$ 0,000118143063261035
Текущая цена:
$ 0,0003038
$ 0,0003038$ 0,0003038

Токеномика Agro Global Token V2 (AGRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Agro Global Token V2 (AGRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AGRO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AGRO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGRO, изучите текущую цену AGRO!

Как купить AGRO

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История цены Agro Global Token V2 (AGRO)

Анализ истории цены AGRO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AGRO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.