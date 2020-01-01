Токеномика Arsenal Fan Token (AFC) Откройте для себя ключевую информацию о Arsenal Fan Token (AFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Arsenal Fan Token (AFC) Arsenal Fan Token(AFC) — официальный жетон болельщика футбольного клуба «Арсенал» — лондонского футбольного клуба, также известного как «Артиллеристы». Фанатские токены AFC дают своим держателям возможность влиять на жизнь клуба, а также принимать участие в опросах по различным решениям, связанным с командой. Владельцы AFC одними из первых получают доступ к свежему контенту, а также участвуют в викторинах, конкурсах, играх и получают определенные привилегии. Кроме того, каждый владелец AFC может стать частью процесса геймификации и влиять на маркетинговые методы, ориентированные на взаимодействие между футбольной командой и ее болельщиками. Официальный сайт: https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b Купить AFC сейчас!

Токеномика и анализ цен Arsenal Fan Token (AFC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arsenal Fan Token (AFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,11M $ 3,11M $ 3,11M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 8,54M $ 8,54M $ 8,54M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5,95 $ 5,95 $ 5,95 Исторический минимум: $ 0,3127281881382334 $ 0,3127281881382334 $ 0,3127281881382334 Текущая цена: $ 0,3646 $ 0,3646 $ 0,3646 Узнайте больше о цене Arsenal Fan Token (AFC)

Токеномика Arsenal Fan Token (AFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arsenal Fan Token (AFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AFC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AFC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AFC, изучите текущую цену AFC!

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