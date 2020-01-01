Токеномика Arsenal Fan Token (AFC)

Токеномика Arsenal Fan Token (AFC)

Откройте для себя ключевую информацию о Arsenal Fan Token (AFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Arsenal Fan Token (AFC)

Arsenal Fan Token(AFC) — официальный жетон болельщика футбольного клуба «Арсенал» — лондонского футбольного клуба, также известного как «Артиллеристы». Фанатские токены AFC дают своим держателям возможность влиять на жизнь клуба, а также принимать участие в опросах по различным решениям, связанным с командой. Владельцы AFC одними из первых получают доступ к свежему контенту, а также участвуют в викторинах, конкурсах, играх и получают определенные привилегии. Кроме того, каждый владелец AFC может стать частью процесса геймификации и влиять на маркетинговые методы, ориентированные на взаимодействие между футбольной командой и ее болельщиками.

Официальный сайт:
https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know
Обозреватель блоков:
https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b

Токеномика и анализ цен Arsenal Fan Token (AFC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arsenal Fan Token (AFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,11M
$ 3,11M$ 3,11M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 8,54M
$ 8,54M$ 8,54M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 5,95
$ 5,95$ 5,95
Исторический минимум:
$ 0,3127281881382334
$ 0,3127281881382334$ 0,3127281881382334
Текущая цена:
$ 0,3646
$ 0,3646$ 0,3646

Токеномика Arsenal Fan Token (AFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Arsenal Fan Token (AFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AFC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AFC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AFC, изучите текущую цену AFC!

Как купить AFC

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История цены Arsenal Fan Token (AFC)

Анализ истории цены AFC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.