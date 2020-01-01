Токеномика Arsenal Fan Token (AFC)
Информация о Arsenal Fan Token (AFC)
Arsenal Fan Token(AFC) — официальный жетон болельщика футбольного клуба «Арсенал» — лондонского футбольного клуба, также известного как «Артиллеристы». Фанатские токены AFC дают своим держателям возможность влиять на жизнь клуба, а также принимать участие в опросах по различным решениям, связанным с командой. Владельцы AFC одними из первых получают доступ к свежему контенту, а также участвуют в викторинах, конкурсах, играх и получают определенные привилегии. Кроме того, каждый владелец AFC может стать частью процесса геймификации и влиять на маркетинговые методы, ориентированные на взаимодействие между футбольной командой и ее болельщиками.
Токеномика и анализ цен Arsenal Fan Token (AFC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arsenal Fan Token (AFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Arsenal Fan Token (AFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Arsenal Fan Token (AFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AFC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AFC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AFC, изучите текущую цену AFC!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 AFC = 0,3646 USD