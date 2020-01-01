Токеномика Aevo (AEVO) Откройте для себя ключевую информацию о Aevo (AEVO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aevo (AEVO) Aevo - это децентрализованная платформа для обмена деривативами, ориентированная на торговлю опционами и бессрочными контрактами. DEX работает на Aevo L2, ролл-апе Ethereum, основанном на OP Stack. Официальный сайт: https://www.aevo.xyz/ Whitepaper: https://docs.aevo.xyz Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xB528edBef013aff855ac3c50b381f253aF13b997 Купить AEVO сейчас!

Токеномика и анализ цен Aevo (AEVO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aevo (AEVO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 75.78M $ 75.78M $ 75.78M Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 906.93M $ 906.93M $ 906.93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 83.56M $ 83.56M $ 83.56M Исторический максимум: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Исторический минимум: $ 0.0672987303268713 $ 0.0672987303268713 $ 0.0672987303268713 Текущая цена: $ 0.08356 $ 0.08356 $ 0.08356 Узнайте больше о цене Aevo (AEVO)

Токеномика Aevo (AEVO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aevo (AEVO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AEVO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AEVO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AEVO, изучите текущую цену AEVO!

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