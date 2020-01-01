Токеномика Aevo (AEVO)

Токеномика Aevo (AEVO)

Откройте для себя ключевую информацию о Aevo (AEVO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aevo (AEVO)

Aevo - это децентрализованная платформа для обмена деривативами, ориентированная на торговлю опционами и бессрочными контрактами. DEX работает на Aevo L2, ролл-апе Ethereum, основанном на OP Stack.

Официальный сайт:
https://www.aevo.xyz/
Whitepaper:
https://docs.aevo.xyz
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xB528edBef013aff855ac3c50b381f253aF13b997

Токеномика и анализ цен Aevo (AEVO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aevo (AEVO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 75.78M
$ 75.78M$ 75.78M
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 906.93M
$ 906.93M$ 906.93M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 83.56M
$ 83.56M$ 83.56M
Исторический максимум:
$ 4.3
$ 4.3$ 4.3
Исторический минимум:
$ 0.0672987303268713
$ 0.0672987303268713$ 0.0672987303268713
Текущая цена:
$ 0.08356
$ 0.08356$ 0.08356

Токеномика Aevo (AEVO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aevo (AEVO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AEVO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AEVO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AEVO, изучите текущую цену AEVO!

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История цены Aevo (AEVO)

Анализ истории цены AEVO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.