Токеномика Abelian (ABEL) Откройте для себя ключевую информацию о Abelian (ABEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Abelian (ABEL) Abelian - это постквантовая блокчейн-сеть с сохранением приватности, использующая стандартизированную NIST криптографию на основе решетки и криптографически доказанную безопасность. Криптовалюта ABEL также анонимна и не отслеживается. Официальный сайт: https://pqabelian.io Whitepaper: https://download.pqabelian.io/release/docs/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.pqabelian.io/home Купить ABEL сейчас!

Токеномика и анализ цен Abelian (ABEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Abelian (ABEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,82M $ 6,82M $ 6,82M Общее предложение: $ 225,18M $ 225,18M $ 225,18M Оборотное предложение: $ 102,75M $ 102,75M $ 102,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,95M $ 14,95M $ 14,95M Исторический максимум: $ 1,998 $ 1,998 $ 1,998 Исторический минимум: $ 0,03026414280417002 $ 0,03026414280417002 $ 0,03026414280417002 Текущая цена: $ 0,0664 $ 0,0664 $ 0,0664 Узнайте больше о цене Abelian (ABEL)

Токеномика Abelian (ABEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Abelian (ABEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ABEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ABEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABEL, изучите текущую цену ABEL!

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