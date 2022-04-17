Токеномика Abelian (ABEL)

Токеномика Abelian (ABEL)

Откройте для себя ключевую информацию о Abelian (ABEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Abelian (ABEL)

Abelian - это постквантовая блокчейн-сеть с сохранением приватности, использующая стандартизированную NIST криптографию на основе решетки и криптографически доказанную безопасность. Криптовалюта ABEL также анонимна и не отслеживается.

Официальный сайт:
https://pqabelian.io
Whitepaper:
https://download.pqabelian.io/release/docs/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.pqabelian.io/home

Токеномика и анализ цен Abelian (ABEL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Abelian (ABEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,82M
$ 6,82M$ 6,82M
Общее предложение:
$ 225,18M
$ 225,18M$ 225,18M
Оборотное предложение:
$ 102,75M
$ 102,75M$ 102,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,95M
$ 14,95M$ 14,95M
Исторический максимум:
$ 1,998
$ 1,998$ 1,998
Исторический минимум:
$ 0,03026414280417002
$ 0,03026414280417002$ 0,03026414280417002
Текущая цена:
$ 0,0664
$ 0,0664$ 0,0664

Токеномика Abelian (ABEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Abelian (ABEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ABEL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ABEL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABEL, изучите текущую цену ABEL!

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История цены Abelian (ABEL)

Анализ истории цены ABEL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ABEL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.