Согласно вашему прогнозу, Danaher xStock потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 219,26.

Согласно вашему прогнозу, Danaher xStock потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 230,223.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена DHRX составляет $ 241,7341 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена DHRX в 2028 году составит $ 253,8208 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DHRX в 2029 году составит $ 266,5119 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DHRX в 2030 году составит $ 279,8374 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Danaher xStock потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 455,8257.

В 2050 году цена Danaher xStock потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 742,4921.