Согласно вашему прогнозу, AbbVie xStock потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 228,02.

Согласно вашему прогнозу, AbbVie xStock потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 239,4210.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена ABBVX составляет $ 251,3920 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена ABBVX в 2028 году составит $ 263,9616 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ABBVX в 2029 году составит $ 277,1597 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ABBVX в 2030 году составит $ 291,0177 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена AbbVie xStock потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 474,0372.

В 2050 году цена AbbVie xStock потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 772,1566.