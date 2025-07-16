Что такое Вилы Шиффа?

Вилы Шиффа - распространенный инструмент технического анализа, созданный на основе вил Эндрюса, также известных как стандартные вилы. Эндрюс был статистиком и экспертом по трейдингу, а Шифф - его учеником. Подобно "Вилам Эндрюса", "Вилы Шиффа" - это инструмент для построения ценовых каналов, используемый для определения средних и долгосрочных трендов, уровней поддержки и сопротивления, прорывов и разворотов рыночных трендов.





Вилы Шиффа хорошо работают на четко выраженных восходящих и нисходящих трендах, но их сложно использовать при боковой торговле. Несмотря на то что индикаторы отлично подходят для определения долгосрочных трендов, Вилы Шиффа лучше использовать для средних и долгосрочных торгов, хотя некоторые трейдеры используют их и для внутридневной торговли.









Подобно вилам Эндрюса, вилы Шиффа состоят из трех линий тренда: средней линии (линии тренда) и двух дополнительных линий выше и ниже средней линии. Разница заключается в точке начала медианной линии для вил Шиффа. Кроме того, у вил Шиффа могут быть дополнительные линии, которые располагаются на определенном стандартном отклонении от медианной линии.





Для построения графика вил Шиффа (как и для обычных вил) сначала необходимо определить тренд и провести линию тренда между двумя конечными точками тренда. Для восходящего тренда можно использовать соседние точки минимума для построения линии восходящего тренда. Для нисходящего тренда можно использовать соседние точки максимума для построения линии нисходящего тренда. Третья точка располагается выше или ниже второй точки в зависимости от характера тренда. (Как правило, третья точка располагается выше при восходящих трендах и ниже при нисходящих). Важно отметить, что по умолчанию вилы Шиффа включают в себя две дополнительные линии.





Вилы Шиффа создают канал ценового тренда. До тех пор пока цена остается в пределах канала вил Шиффа, тренд считается устойчивым. Если цена выходит из канала вил Шиффа, это свидетельствует об ослаблении тренда или развороте тренда.









① Перейдите на страницу спот-трейдинга и выберите версию K-линии графика TradingView. (Примечание: Это также работает для страницы торговли фьючерсами).









② На панели инструментов слева нажмите кнопку [Коррекция по Фибоначчи], а затем выберите [Вилы Шиффа].









③ Определите тренд. В приведенном ниже примере текущий тренд биткойна является восходящим. Выберите соседние точки минимума в качестве конечных точек тренда, а третью точку расположите над второй точкой для построения.









④ Если вы хотите удалить рисунок, щелкните на графике линию вил Шиффа, а затем нажмите кнопку "Удалить".









В настоящее время "Вилы Шиффа" невозможно использовать в приложении MEXC.





Отказ от ответственности: Торговля криптовалютами связана с риском. Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.