Что такое стохастический индикатор (KDJ)?





Стохастический индикатор (KDJ) – это инструмент технического анализа, который анализирует ценовые тенденции для оценки силы рынка и выявления условий перекупленности и перепроданности, помогая трейдерам принимать решения о покупке и продаже.





Стохастический индикатор берет свое начало от стохастического осциллятора, введенного Джорджем Лейном в 1950-х годах. KDJ – это улучшенная версия, в которой добавлена линия J для обеспечения более чувствительных рыночных сигналов.





KDJ широко используется в краткосрочных торговых стратегиях. Он помогает трейдерам определять оптимальные возможности для покупки и продажи, предлагая понимание импульса в реальном времени. Хотя на волатильных рынках он может генерировать ложные сигналы, на трендовых рынках он работает хорошо, что делает его незаменимым инструментом для многих трейдеров.









Индикатор KDJ состоит из трех линий: K, D и J, и поэтому также известен как индикатор KDJ. Эти линии рассчитываются на основе самых высоких, самых низких цен и цен закрытия за определенный период.





K-линия : Быстрая линия, отражающая относительное положение текущей цены в пределах самой высокой и самой низкой цен за период. Значение около 100 указывает на то, что цена близка к самому высокому уровню, а значение около 0 – к самому низкому.

D-линия : Медленная линия, полученная из K-линии с помощью методов сглаживания для уменьшения рыночного шума и отражения изменений тренда.

J-линия: Самая чувствительная линия, реагирующая быстрее и с большей амплитудой, чем линии K и D.





На приведенном ниже графике желтая линия обозначает K, зеленая – D, а синяя – J.













Значения K и D варьируются от 0 до 100, в то время как значение J может превышать 100 или опускаться ниже 0.





Когда значения K и D превышают 80, рынок может быть перекуплен, что сигнализирует о возможной коррекции.

Если значения K и D ниже 20, рынок может быть перепроданным, что указывает на возможный отскок.









«Золотой крест» – это сигнал на покупку, а «Крест смерти» – сигнал на продажу.





Когда линии K и J пробиваются выше линии D и все три линии пересекаются вверх, образуется «золотой крест», указывающий на сигнал к покупке. Этот сигнал особенно силен, когда он возникает ниже уровня 20 (зона перепроданности).





Когда линии K и J пробиваются ниже линии D и все три линии пересекаются вниз, формируется «крест смерти», сигнализирующий о продаже. Этот сигнал более надежен, когда он возникает выше 80 (зона перекупленности).





Частые пересечения могут привести к насыщению сигнала, что делает его ненадежным.









Линия J может помочь трейдерам определить краткосрочные вершины и низы рынка. Когда значение J превышает 90, особенно в течение нескольких дней подряд, на рынке может сформироваться краткосрочная вершина, и цены могут снизиться. И наоборот, когда значение J опускается ниже 10, особенно в течение нескольких дней подряд, рынок может сформировать краткосрочное дно, и цены могут восстановиться.









Главное преимущество стохастического индикатора – высокая чувствительность и интуитивно понятные сигналы, позволяющие ему быстро отражать краткосрочные изменения рыночной тенденции, что делает его подходящим для краткосрочных трейдеров. Четко определяя зоны перекупленности и перепроданности, а также подавая сигналы «золотого креста» и «креста смерти», он помогает инвесторам использовать возможности для покупки и продажи.





Однако чувствительность стохастического индикатора к колебаниям цен может быть и недостатком. В периоды высокой волатильности рынка он может генерировать ложные торговые сигналы, заставляя трейдеров выносить неверные суждения, когда цены не следуют предсказанному восходящему или нисходящему тренду. Кроме того, на боковых рынках он может давать вводящие в заблуждение сигналы. Поэтому в реальной торговле сочетание его с другими техническими индикаторами может повысить точность торговых решений.









1) Нажмите на кнопку индикатора Fx над свечным графиком.

2) В списке «Другие индикаторы» выберите KDJ и включите его.

3) Настройте период расчета, скользящую среднюю период 1, скользящую среднюю период 2, а также цветовые настройки для линий K, D и J.

4) Нажмите кнопку «Подтвердить», и под свечным графиком появится индикатор KDJ.







