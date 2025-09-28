Как просматривать активы и открытые позиции на фьючерсном счете MEXC для улучшения торговли





Фьючерсная торговля криптовалютами стала популярной среди инвесторов благодаря своей гибкости и широкому выбору торговых пар. В частности, MEXC Фьючерсы хорошо известна пользователям благодаря предложению более 1 300 торговых пар и сверхнизким комиссиям (с комиссиями мейкера до 0% и тейкера до 0,02%).





При этом важно помнить, что торговля фьючерсами сопряжена с определенными рисками. При торговле на MEXC важно разработать разумную стратегию управления рисками. Слежение за активами счета и открытыми позициями в режиме реального времени – один из ключевых способов повысить эффективность торговли и сохранить контроль над потенциальными рисками.













Пользователи могут просматривать активы, доступные для торговли, в торговом интерфейсе фьючерсов в разделе «Дост.».









Пользователи могут просматривать свои текущие открытые позиции в нижней части торгового интерфейса фьючерсов. Отображается такая информация, как размер позиции, предполагаемая цена ликвидации и нереализованный PNL. Здесь же пользователи могут добавить маржу к своим позициям, чтобы снизить риск ликвидации.





















Бессрочные фьючерсы: Бессрочные фьючерсы, также известные как бессрочные фьючерсные контракты, развились из традиционных финансовых фьючерсных контрактов, с тем ключевым отличием, что у бессрочных фьючерсов нет даты расчетов. Это означает, что до тех пор, пока позиция не будет закрыта в результате принудительной ликвидации, она будет оставаться открытой неограниченное время.





Индексная цена: Комплексный индекс цен, полученный путем анализа цен на основных основных биржах и расчета средневзвешенного значения их цен. Индексная цена, отображаемая на текущей странице, – это индексная цена BTC. Индексная цена для BTC рассчитывается на основе цен на биржах Bybit, HTX и MEXC.





Справедливая цена: Справедливая цена фьючерса в реальном времени, рассчитываемая на основе индексной цены и рыночной цены. Она используется для расчета плавающего PNL позиций и определения ликвидации позиций. Она может отклоняться от последней цены фьючерса во избежание манипулирования ценами.





Размер (1 конт): Это стоимость одного контракта на фьючерс. Для фьючерсов USDT-M каждый контракт измеряется в количестве токена. Для фьючерсов Coin-M каждый контракт измеряется в долларах США. Например, размер фьючерса на BTC составляет 1 контракт = 0,0001 BTC.





Мин. изменение цены: Минимальное колебание цены по одному контракту на фьючерс. Например, минимальное изменение цены BTC составляет 0,1.





Мин. сумма ордера: Минимальное количество ордеров для одного ордера на фьючерсы. Например, минимальная торговая сумма для BTC составляет 0,0001 BTC.





Соотношение предельной цены лимитного ордера / минимальной цены: Цена лимитного ордера на покупку должна быть ниже или равна (1 + cоотношение предельной цены) x индексная цена. Цена лимитного ордера на продажу должна быть выше или равна (1 - cоотношение предельной цены) x индексная цена.





Максимальное количество открытых ордеров: Максимальное количество открытых лимитных ордеров для каждой торговой пары.





Ценовая защита: После включения функции ценовой защиты, если TP/SL (триггер ордер) достигнет триггерной цены, а разница между последней ценой и справедливой ценой фьючерса превысит установленный порог для данного фьючерса, TP/SL (триггер ордер) будет отклонен. Обратите внимание, что ценовая защита вступает в силу только после включения и не распространяется на исторические ордера, которые были размещены до ее включения.





Первичная маржа: Минимальный размер маржи, необходимый для открытия позиции.





Ставка первичной маржи: Стоимость позиции на момент ее открытия, разделенная на маржу позиции. Ставка первичной маржи соответствует вашему множителю кредитного плеча





Поддерживающая маржа: Минимальная маржа, необходимая для поддержания позиции. Когда остаток маржи по позиции опускается ниже уровня поддерживающей маржи, позиция ликвидируется или сокращается. Поддерживающая маржа = номинальная стоимость позиции x ставка поддерживающей маржи.





Лимит риска: MEXC применяет механизм лимита риска для всех торговых счетов, используя многоуровневую модель маржи для управления риском. Множитель кредитного плеча определяется в зависимости от размера позиции, при этом для больших позиций доступны более низкие множители кредитного плеча. Пользователи могут самостоятельно настраивать множитель кредитного плеча, а ставка первичной маржи рассчитывается на основе выбранного пользователем множителя кредитного плеча.





Ставка финансирования: На основе разницы между ценой на рынке бессрочных фьючерсов и ценой на спотовом рынке происходит периодический обмен комиссий за финансирование между лонг и шорт трейдерами. Когда рынок «бычий», ставка финансирования положительна, и трейдеры, удерживающие лонг позиции по бессрочным фьючерсам, выплачивают комиссии за финансирование трейдерам, удерживающим шорт позиции. И наоборот, когда рынок «медвежий», ставка финансирования отрицательна, и трейдеры, удерживающие шорт позиции по бессрочным фьючерсам, выплачивают комиссии за финансирование трейдерам, удерживающим лонг позиции.





Нереализованный PNL: PNL лонг/шорт позиции, отображаемый до закрытия позиции.

Лонг: Количество (конт) x Размер фьючерса (конт) x (Справедливая цена - Средняя цена входа)

Шорт: Количество (конт) x Размер фьючерса (конт) x (Средняя цена входа - Справедливая цена)





PNL: PNL лонг/шорт позиции, отображаемый после закрытия позиции.

Лонг: Количество (конт) x Размер фьючерса (конт) x (Средняя цена закрытия - Средняя цена входа)

Шорт: Количество (конт) x Размер фьючерса (конт) x (Средняя цена входа - Средняя цена закрытия)





Сумма и Заполненная сумма: «Сумма» означает желаемый торговый объем, установленный пользователем перед размещением ордера. Когда пользователи размещают крупные ордера, ордер обычно разбивается на несколько более мелких ордеров, которые исполняются последовательно. «Заполненная сумма» означает фактическое количество, которое было продано. Когда сумма ордера равна заполненной сумме, это означает, что ордер был полностью заполнен.





Цена ордера и Цена заполнения: «Цена ордера» означает желаемую торговую цену, введенную пользователем при размещении ордера. Если пользователь выбирает лимитный ордер, ценой ордера является цена, введенная пользователем. Если пользователь выбирает маркет ордер, цена ордера зависит от фактических результатов торгов. Когда пользователи размещают крупные ордера, ордер обычно разбивается на несколько более мелких ордеров, которые исполняются последовательно. В связи с колебаниями рынка фактическая цена исполнения каждого ордера может меняться. Под «ценой заполнения» понимается средняя из этих фактических цен.





Ср. цена входа: Средняя цена открытия позиции.





Ср. цена закрытия: Средняя цена всех закрытых позиций.





Реализованный PNL: Все реализованные прибыли и убытки, полученные по позиции, включая торговые комиссии, комиссии за финансирование и PNL закрытия. (За исключением части торговых комиссий, компенсированных с помощью ваучеров и MX).





Общий капитал: Баланс кошелька + Нереализованный PNL.





Баланс кошелька: Всего входящих переводов - Всего исходящих переводов + Реализованный PNL.









