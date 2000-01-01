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Principais tokens de Gaming Blockchains por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Gaming Blockchains. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1099
-0.27%
-2.32%
-1.08%
$ 219.40M
$ 627.08K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1239
+0.08%
-4.26%
-7.84%
$ 123.50M
$ 1.28M
3
$ 0.1992
+0.25%
-0.55%
-0.25%
$ 92.46M
$ 326.03K
4
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.084798
-0.12%
-0.03%
-0.51%
$ 54.28M
$ 3.15M
5
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02427
+0.21%
-2.37%
-5.38%
$ 47.96M
$ 2.21M
6
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04922
-0.22%
-2.96%
-4.89%
$ 38.02M
$ 1.10M
7
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.107
+0.03%
-0.01%
+0.02%
$ 23.48M
$ 344.10K
8
BORA
BORA
BORA
$ 0.01934387
+0.20%
+0.01%
-2.08%
$ 22.30M
$ 175.93K
9
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03952
-0.33%
-2.69%
-4.23%
$ 21.86M
$ 1.93M
10
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003444
-0.06%
-1.74%
-3.20%
$ 21.33M
$ 19.37M
11
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.08657
-0.29%
-2.69%
-1.12%
$ 21.06M
$ 802.13K
12
B3 Base
B3 Base
B3
$ 0.000426
-0.47%
-3.85%
-4.92%
$ 19.73M
$ 125.98M
13
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003764
+0.13%
-1.42%
+0.13%
$ 17.30M
$ 19.45M
14
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.25229
+0.19%
0.00%
+2.28%
$ 15.77M
$ 225.18K
15
Xai
Xai
XAI
$ 0.006385
+0.09%
-1.87%
-10.94%
$ 13.26M
$ 9.66M
16
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01767
-0.17%
-2.54%
-3.60%
$ 11.84M
$ 3.18M
17
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.00312
+0.87%
-6.71%
+5.06%
$ 7.35M
$ 19.37M
18
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02259
+0.04%
+0.54%
+0.45%
$ 6.27M
$ 2.61M
19
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01409
-0.36%
+1.08%
-1.48%
$ 5.66M
$ 6.18M
20
CONX
CONX
CONX
$ 0.00403717
+0.01%
+0.02%
+1.84%
$ 4.06M
$ 33.17K
21
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06002
+0.52%
-1.93%
-21.49%
$ 2.73M
$ 1.30M
22
Oasys
Oasys
OAS
$ 0.00037555
-0.02%
+0.01%
+10.75%
$ 2.56M
$ 5.99K
23
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004614
-0.17%
-0.09%
+2.08%
$ 2.55M
$ 10.04M
24
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0.00233476
-0.02%
-0.04%
-7.12%
$ 2.01M
$ 95.53
25
LumiWave Protocol
LumiWave Protocol
LWP
$ 0.00224566
+0.01%
-0.01%
+11.83%
$ 1.82M
$ 201.41K
26
Xterio
Xterio
XTER
$ 0.007776
+0.44%
+0.39%
-3.17%
$ 1.53M
$ 8.02M
27
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01009038
+0.40%
+0.14%
+12.32%
$ 1.38M
$ 86.54K
28
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007855
0.00%
-3.62%
-17.71%
$ 1.18M
$ 260.44K
29
The Root Network
The Root Network
ROOT
$ 0.00016195
+0.93%
-0.05%
+383.00%
$ 493.10K
$ 22.52K
30
Wrapped OAS
Wrapped OAS
WOAS
$ 0.00094699
0.00%
-0.00%
+8.62%
$ 470.35K
$ 476.11
31
Myria
Myria
MYRIA
$ 9.56E-6
+0.31%
-4.10%
+6.10%
$ 463.15K
--
32
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 3.938E-5
-0.23%
+5.80%
-0.40%
$ 421.87K
--
33
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.000597
-0.72%
-1.63%
-6.55%
$ 328.43K
$ 89.05M
34
Merit Circle
Merit Circle
MC
$ 0.01385236
0.00%
--
0.00%
$ 164.93K
$ 153.32
35
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002456
+0.04%
-0.08%
-16.44%
$ 149.59K
$ 2.22B
36
Satoxcoin
Satoxcoin
SATOX
$ 7.45E-6
0.00%
-0.20%
-1.97%
$ 28.70K
--
37
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5.275E-5
0.00%
-7.10%
+1.00%
$ 26.38K
--
38
UniX
UniX
UNIX
$ 7.703E-5
0.00%
-1.40%
0.00%
$ 18.87K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Gaming Blockchains e por que são populares?
Tokens de Gaming Blockchains representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 38 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $805.24M.
Qual é o token de Gaming Blockchains com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Gaming Blockchains acompanhados na MEXC, NEOX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.80% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Gaming Blockchains existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 38 tokens de Gaming Blockchains, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Gaming Blockchains incluem IMX, APE, WEMIX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Gaming Blockchains?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Gaming Blockchains é de aproximadamente $805.24M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Gaming Blockchains, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.