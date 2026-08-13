Qual é o preço atual de Myria?

Myria está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de 2.80% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como MYRIA se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 2.80% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se MYRIA está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Myria está se saindo em comparação com tokens da categoria Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),Rollup,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Made in USA?

No segmento Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),Rollup,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Made in USA, MYRIA demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Myria hoje?

A capitalização de mercado de R$2258370.02772658368000 coloca MYRIA no ranking #4364, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente MYRIA está sendo negociado?

Myria gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de MYRIA?

Com 28293011843.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.