Preço de LumiWave Protocol hoje

O preço ao vivo de LumiWave Protocol (LWP) hoje é $ 0.0022531, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LWP para USD é de $ 0.0022531 por LWP.

LumiWave Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,823,260, com um fornecimento em circulação de 809.23M LWP. Nas últimas 24 horas, LWP foi negociado entre $ 0.00220673 (mínimo) e $ 0.00227318 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01812999, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LWP movimentou-se -0.77% na última hora e +8.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 36.77K.

Informações de mercado de LumiWave Protocol (LWP)

Capitalização de mercado $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Volume (24h) $ 36.77K$ 36.77K $ 36.77K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Fornecimento Circulante 809.23M 809.23M 809.23M Fornecimento total 809,234,939.9 809,234,939.9 809,234,939.9

A capitalização de mercado atual de LumiWave Protocol é $ 1.82M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 36.77K. A oferta em circulação de LWP é 809.23M, com um fornecimento total de 809234939.9. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.82M.