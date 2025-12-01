Preço de Satoxcoin hoje

O preço ao vivo de Satoxcoin (SATOX) hoje é $ 0.0000094, com uma variação de 1.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SATOX para USD é de $ 0.0000094 por SATOX.

Satoxcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,034, com um fornecimento em circulação de 3.73B SATOX. Nas últimas 24 horas, SATOX foi negociado entre $ 0.00000939 (mínimo) e $ 0.00000954 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01402414, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000066.

No desempenho de curto prazo, SATOX movimentou-se -0.08% na última hora e -4.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Satoxcoin (SATOX)

Capitalização de mercado $ 35.03K$ 35.03K $ 35.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.16K$ 35.16K $ 35.16K Fornecimento Circulante 3.73B 3.73B 3.73B Fornecimento total 3,742,535,141.5624213 3,742,535,141.5624213 3,742,535,141.5624213

