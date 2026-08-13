Preço de Oasys hoje

O preço ao vivo de Oasys (OAS) hoje é $ 0, com uma variação de 3.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OAS para USD é de $ 0 por OAS.

Oasys ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,615,385, com um fornecimento em circulação de 6.83B OAS. Nas últimas 24 horas, OAS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.141992, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OAS movimentou-se -1.42% na última hora e +11.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.17K.

Informações de mercado de Oasys (OAS)

Capitalização de mercado $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Volume (24h) $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Fornecimento Circulante 6.83B 6.83B 6.83B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Oasys é $ 2.62M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.17K. A oferta em circulação de OAS é 6.83B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.83M.