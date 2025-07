GUN

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

Nome da criptoGUN

ClassificaçãoNo.683

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3.80%

Fornecimento circulante954,500,000

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total10,000,000,000

Taxa circulante0.0954%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.11519365257037809,2025-03-31

Menor preço0.02068585729885456,2025-06-22

Blockchain públicaGUNZ

Setor

Midias sociais

