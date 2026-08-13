Preço de VEMP Horizon hoje

O preço ao vivo de VEMP Horizon (VEMP) hoje é $ 0, com uma variação de 3.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VEMP para USD é de $ 0 por VEMP.

VEMP Horizon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,424, com um fornecimento em circulação de 500.00M VEMP. Nas últimas 24 horas, VEMP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.655693, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VEMP movimentou-se +0.03% na última hora e +1.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VEMP Horizon (VEMP)

Capitalização de mercado $ 26.42K$ 26.42K $ 26.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.42K$ 26.42K $ 26.42K Fornecimento Circulante 500.00M 500.00M 500.00M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de VEMP Horizon é $ 26.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VEMP é 500.00M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.42K.