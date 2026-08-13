Qual é o preço atual de Neoxa?

Neoxa está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -2.99% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como NEOX se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -2.99% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se NEOX está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Neoxa está se saindo em comparação com tokens da categoria Smart Contract Platform,Masternodes,Gaming (GameFi),Layer 1 (L1),Play To Earn,Real World Assets (RWA),Proof of Work (PoW),Gaming Blockchains?

No segmento Smart Contract Platform,Masternodes,Gaming (GameFi),Layer 1 (L1),Play To Earn,Real World Assets (RWA),Proof of Work (PoW),Gaming Blockchains, NEOX demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Neoxa hoje?

A capitalização de mercado de R$2054976.53163140352000 coloca NEOX no ranking #3832, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente NEOX está sendo negociado?

Neoxa gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de NEOX?

Com 10716556834.54839 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.