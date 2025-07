BEAMX

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

Nome da criptoBEAMX

ClassificaçãoNo.150

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.04%

Fornecimento circulante49,466,004,168

Fornecimento máximo0

Fornecimento total62,434,008,330

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.0443396537575509,2024-03-10

Menor preço0.003813809076023138,2023-10-26

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoThe $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.