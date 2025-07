XTER

Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic.

Nome da criptoXTER

ClassificaçãoNo.917

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)7.41%

Fornecimento circulante139,969,655

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.1399%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.5443925194708389,2025-01-19

Menor preço0.11768905551236519,2025-07-13

Blockchain públicaNONE

