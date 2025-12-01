Preço de Somnia hoje

O preço ao vivo de Somnia (SOMI) hoje é $ 0.2633, com uma variação de 1.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOMI para USD é de $ 0.2633 por SOMI.

Somnia ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SOMI. Nas últimas 24 horas, SOMI foi negociado entre $ 0.2555 (mínimo) e $ 0.2651 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SOMI movimentou-se -0.31% na última hora e +1.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 151.11K.

Informações de mercado de Somnia (SOMI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 151.11K$ 151.11K $ 151.11K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 263.30M$ 263.30M $ 263.30M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOMNIA

A capitalização de mercado atual de Somnia é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 151.11K. A oferta em circulação de SOMI é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 263.30M.