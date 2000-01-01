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Principais tokens do Binance Launchpool por capitalização de mercado

Esta categoria acompanha tokens que foram inicialmente distribuídos por meio da plataforma Binance Launchpool. Os usuários ganham esses novos ativos digitais ao fazer staking de suas criptomoedas existentes, como BNB ou stablecoins, em pools de liquidez designados. Monitorar esses tokens ajuda os investidores a avaliar o desempenho de mercado e a liquidez de projetos incubados pelo ecossistema Binance.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
$ 0.6894
+1.01%
-0.14%
+2.49%
$ 2.78B
$ 944.25K
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08778
+0.54%
-2.82%
-5.27%
$ 813.02M
$ 2.21M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3714
+0.15%
+2.13%
+0.34%
$ 590.85M
$ 228.96K
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3825
+0.50%
+1.38%
+5.94%
$ 336.33M
$ 4.30M
5
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02411
+0.13%
-3.82%
-0.37%
$ 52.85M
$ 2.51M
6
Venus
Venus
XVS
$ 2.6801
+0.22%
-1.85%
-1.00%
$ 43.84M
$ 20.02K
7
IO
IO
IO
$ 0.11197
+0.80%
-4.55%
-8.51%
$ 39.03M
$ 1.77M
8
$ 0.005876
+0.48%
-0.73%
+1.73%
$ 37.62M
$ 10.11M
9
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003648
+0.19%
+1.03%
+5.07%
$ 36.03M
$ 186.97M
10
RedStone
RedStone
RED
$ 0.08472
+0.58%
-2.21%
-5.19%
$ 35.37M
$ 679.06K
11
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004898
-0.12%
-2.63%
-1.55%
$ 31.10M
$ 168.77M
12
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02079
+0.05%
-0.33%
-4.71%
$ 27.18M
$ 4.07M
13
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05688
+0.32%
-1.31%
-3.98%
$ 26.87M
$ 1.00M
14
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002709
+0.33%
-1.38%
+4.58%
$ 23.24M
$ 22.20M
15
DODO
DODO
DODO
$ 0.02279
-0.05%
-0.49%
+9.98%
$ 22.15M
$ 11.78M
16
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3009
+0.30%
-2.16%
-3.88%
$ 21.01M
$ 192.99K
17
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04139
-2.91%
+14.22%
+21.61%
$ 19.35M
$ 42.51M
18
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.01954
-0.51%
-1.55%
+1.44%
$ 18.07M
$ 2.97M
19
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.10747
+0.27%
-3.69%
+5.52%
$ 17.18M
$ 520.63K
20
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004373
+0.18%
+1.20%
-2.73%
$ 14.83M
$ 14.00M
21
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03488
+0.43%
-4.07%
-4.25%
$ 13.96M
$ 1.60M
22
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.6027
-0.92%
+5.43%
-0.66%
$ 13.42M
$ 38.74K
23
Xai
Xai
XAI
$ 0.006387
+0.90%
-2.26%
-5.43%
$ 13.25M
$ 9.84M
24
Heima
Heima
HEI
$ 0.13184
+0.43%
-1.63%
-37.01%
$ 12.87M
$ 2.78M
25
OG
OG
OG
$ 2.48
+0.24%
-2.48%
-6.27%
$ 11.69M
$ 31.13K
26
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.11673
+0.88%
-0.88%
-2.30%
$ 11.66M
$ 761.96K
27
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.10705
-1.01%
+3.98%
-14.20%
$ 10.95M
$ 2.09M
28
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015956
+0.32%
+5.56%
-1.87%
$ 10.94M
$ 44.52M
29
INIT
INIT
INIT
$ 0.05163
+0.02%
-1.94%
+0.70%
$ 10.21M
$ 1.12M
30
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001329
+0.38%
-1.71%
+11.09%
$ 9.52M
$ 39.97M
31
Bella
Bella
BEL
$ 0.10418
+0.89%
-1.06%
+3.58%
$ 8.38M
$ 559.18K
32
Maverick Protocol
Maverick Protocol
MAV
$ 0.008684
-0.32%
-4.54%
+5.52%
$ 8.03M
$ 7.65M
33
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4911
+0.37%
-3.84%
-3.99%
$ 7.92M
$ 116.67K
34
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4713
+0.45%
-0.89%
-1.53%
$ 7.55M
$ 120.20K
35
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0.008794
+0.02%
+0.77%
-66.25%
$ 7.38M
$ 7.66M
36
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8515
+0.32%
-1.16%
-1.20%
$ 7.35M
$ 65.59K
37
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003098
+1.94%
-6.89%
+6.83%
$ 7.31M
$ 19.20M
38
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01406
-0.71%
+0.14%
+1.30%
$ 5.67M
$ 6.13M
39
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3591
-0.06%
-0.61%
-2.98%
$ 4.85M
$ 160.77K
40
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3049
-0.10%
-1.78%
-4.17%
$ 4.73M
$ 171.69K
41
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02037
+0.25%
-3.69%
+4.95%
$ 3.87M
$ 2.50M
42
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02042
+1.04%
-0.49%
-11.37%
$ 1.97M
$ 2.90M
43
Reef
Reef
REEF
$ 0.00005244
-0.10%
-4.83%
-8.05%
$ 1.92M
$ 978.85M
44
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.001954
+1.68%
-4.39%
+2.81%
$ 1.44M
$ 27.69M
45
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007855
-0.46%
-3.62%
-16.94%
$ 1.18M
$ 263.48K
46
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0.00039839
+0.01%
-0.03%
-11.65%
$ 572.50K
$ 39.63K
47
Automata
Automata
ATA
$ 0.0005235
0.00%
+0.03%
+0.23%
$ 508.70K
$ 64.88K
48
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00040921
-0.09%
+0.02%
-20.42%
$ 403.89K
$ 1.88K
49
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005993
-0.53%
-1.10%
-6.48%
$ 330.25K
$ 88.85M
50
Flamingo Finance
Flamingo Finance
FLM
$ 0.00053932
0.00%
--
0.00%
$ 307.28K
$ 47.19K

Perguntas frequentes

O que é a categoria de criptomoedas Binance Launchpool?
A categoria Binance Launchpool acompanha ativos digitais que foram inicialmente distribuídos aos utilizadores através da plataforma de exchange Binance como recompensa por fazer staking de outras criptomoedas específicas.
Como os utilizadores adquirem novos tokens lançados através do Binance Launchpool?
Os utilizadores adquirem novos tokens ao bloquear temporariamente (fazer staking) os seus ativos existentes, normalmente BNB ou stablecoins como FDUSD, em pools de liquidez designadas na plataforma Binance por um período específico de farming.
Por que os tokens do Binance Launchpool frequentemente apresentam altos volumes de negociação no momento da listagem?
Os tokens do Binance Launchpool apresentam altos volumes de negociação porque são imediatamente listados na maior exchange de criptomoedas do mundo, o que lhes concede instantaneamente exposição a uma enorme liquidez global e a milhões de traders ativos.
Os projetos do Binance Launchpool passam por auditorias de segurança antes de serem oferecidos aos utilizadores?
Sim, os projetos apresentados no Binance Launchpool geralmente passam por auditorias técnicas de segurança rigorosas e por uma due diligence fundamental detalhada realizada pela exchange antes de serem introduzidos aos investidores de varejo.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Binance Launchpool, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.