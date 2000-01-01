Esta categoria acompanha tokens que foram inicialmente distribuídos por meio da plataforma Binance Launchpool. Os usuários ganham esses novos ativos digitais ao fazer staking de suas criptomoedas existentes, como BNB ou stablecoins, em pools de liquidez designados. Monitorar esses tokens ajuda os investidores a avaliar o desempenho de mercado e a liquidez de projetos incubados pelo ecossistema Binance.

Os tokens do Binance Launchpool frequentemente começam com uma oferta circulante inicial muito baixa. Essa escassez artificial, combinada com alta demanda inicial, pode levar a uma forte descoberta de preço de curto prazo e alta volatilidade logo após a listagem.

Sim, os projetos apresentados no Binance Launchpool geralmente passam por auditorias técnicas de segurança rigorosas e por uma due diligence fundamental detalhada realizada pela exchange antes de serem introduzidos aos investidores de varejo.

Os tokens do Binance Launchpool apresentam altos volumes de negociação porque são imediatamente listados na maior exchange de criptomoedas do mundo, o que lhes concede instantaneamente exposição a uma enorme liquidez global e a milhões de traders ativos.

Os utilizadores adquirem novos tokens ao bloquear temporariamente (fazer staking) os seus ativos existentes, normalmente BNB ou stablecoins como FDUSD, em pools de liquidez designadas na plataforma Binance por um período específico de farming.

A categoria Binance Launchpool acompanha ativos digitais que foram inicialmente distribuídos aos utilizadores através da plataforma de exchange Binance como recompensa por fazer staking de outras criptomoedas específicas.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Binance Launchpool, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.