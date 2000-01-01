Esta categoria acompanha tokens que foram inicialmente distribuídos por meio da plataforma Binance Launchpool. Os usuários ganham esses novos ativos digitais ao fazer staking de suas criptomoedas existentes, como BNB ou stablecoins, em pools de liquidez designados. Monitorar esses tokens ajuda os investidores a avaliar o desempenho de mercado e a liquidez de projetos incubados pelo ecossistema Binance.
A inclusão de ativos digitais no setor Binance Launchpool, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.