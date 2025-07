OG

OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

Nome da criptoOG

ClassificaçãoNo.856

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)175,62%

Fornecimento circulante4 300 000

Fornecimento máximo0

Fornecimento total5 000 000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico23.09664721,2020-12-30

Menor preço1.1646614801723933,2022-05-12

Blockchain públicaCHZ

Setor

Midias sociais

