BEAM

Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

Nome da criptoBEAM

ClassificaçãoNo.1361

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.27%

Fornecimento circulante150,753,560

Fornecimento máximo262,800,000

Fornecimento total150,753,560

Taxa circulante0.5736%

Data de emissão2019-01-03 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.1829798403,2019-01-28

Menor preço0.024893559039603684,2025-04-07

Blockchain públicaBEAM

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.