Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Nome da criptoBEL

ClassificaçãoNo.816

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)11.25%

Fornecimento circulante80,000,000

Fornecimento máximo0

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão2020-09-09 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.75 USDT

Máximo histórico10.0337760204,2020-09-15

Menor preço0.1970319058818738,2025-06-22

Blockchain públicaETH

