HEI

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

Nome da criptoHEI

ClassificaçãoNo.792

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)8.06%

Fornecimento circulante76,766,090

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total96,576,643

Taxa circulante0.7676%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.3586561844463771,2025-02-13

Menor preço0.23297119664169133,2025-04-07

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoHeima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.