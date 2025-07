HIGH

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Nome da criptoHIGH

ClassificaçãoNo.576

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)10.54%

Fornecimento circulante75,157,656.01258035

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante0.7515%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico40.2582090224571,2021-12-17

Menor preço0.3412480229055489,2025-04-09

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

