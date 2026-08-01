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O preço ao vivo de AS Roma hoje é 0.8578 BRL. A capitalização de mercado de ASR é de 7,415,566.9126 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ASR para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de AS Roma hoje é 0.8578 BRL. A capitalização de mercado de ASR é de 7,415,566.9126 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ASR para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação AS Roma (ASR)

Preço em tempo real de 1 ASR para BRL

R$4.433792
R$4.433792R$4.433792
-0.93%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de AS Roma (ASR)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:46:16 (UTC+8)

Preço de AS Roma hoje

O preço ao vivo de AS Roma (ASR) hoje é R$ 0.8578, com uma variação de 0.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASR para BRL é de R$ 0.8578 por ASR.

AS Roma ocupa atualmente a posição #993 em capitalização de mercado, totalizando R$ 7.42M, com um fornecimento em circulação de 8.64M ASR. Nas últimas 24 horas, ASR foi negociado entre R$ 0.8552 (mínimo) e R$ 0.8699 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 137.9766376505, enquanto a mínima histórica foi de R$ 4.017915606371820197.

No desempenho de curto prazo, ASR movimentou-se +0.01% na última hora e +0.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.03K.

Informações de mercado de AS Roma (ASR)

No.993

R$ 7.42M
R$ 7.42MR$ 7.42M

R$ 54.03K
R$ 54.03KR$ 54.03K

R$ 8.57M
R$ 8.57MR$ 8.57M

8.64M
8.64M 8.64M

9,995,000
9,995,000 9,995,000

9,995,000
9,995,000 9,995,000

86.49%

CHZ

A capitalização de mercado atual de AS Roma é R$ 7.42M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.03K. A oferta em circulação de ASR é 8.64M, com um fornecimento total de 9995000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 8.57M.

Histórico de preço de AS Roma BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.8552
R$ 0.8552R$ 0.8552
Mínimo 24h
R$ 0.8699
R$ 0.8699R$ 0.8699
Máximo 24h

R$ 0.8552
R$ 0.8552R$ 0.8552

R$ 0.8699
R$ 0.8699R$ 0.8699

R$ 137.9766376505
R$ 137.9766376505R$ 137.9766376505

R$ 4.017915606371820197
R$ 4.017915606371820197R$ 4.017915606371820197

+0.01%

-0.92%

+0.28%

+0.28%

Histórico de preços de AS Roma (ASR) em BRL

Acompanhe as variações de preço de AS Roma para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.041621-0.92%
30 diasR$ +0.0102+1.20%
60 diasR$ -0.1956-18.57%
90 diasR$ -0.3882-31.16%
Variação de preço de AS Roma hoje

Hoje, ASR registrou uma variação de R$ -0.041621 (-0.92%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de AS Roma

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.0102 (+1.20%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de AS Roma

Expandindo a visualização para 60 dias, ASR teve uma variação de R$ -0.1956 (-18.57%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de AS Roma

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.3882 (-31.16%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de AS Roma (ASR)!

Confira agora a página de histórico de preço do AS Roma.

Análise para AS Roma

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de AS Roma. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de AS Roma hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ASR: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O ASR_USDT está operando no período de 4 horas na faixa de preço de 0,8621. O preço encontra-se em uma pequena área acima do ponto central, situado em 0,8616. Os níveis de suporte S1 e S2, respectivamente em 0,8583 e 0,8556, formam a base estrutural inferior. Já os níveis de resistência R1 e R2, localizados em 0,8643 e 0,8676, delimitam os limites superiores do movimento ascendente. Atualmente, o preço permanece dentro da zona de oscilação central do sistema de pivôs. Ambos os lados — compradores e vendedores — encontram-se em um equilíbrio temporário próximo ao ponto central. No curto prazo, as médias móveis apresentam um padrão de sinal de compra. O conjunto das EMA’s confirma simultaneamente a presença de pressão compradora de curto prazo. Por outro lado, o indicador MACD registra um cruzamento negativo, com divergência entre as linhas rápida e lenta, evidenciando uma desaceleração do impulso de alta. O RSI encontra-se em uma região neutra, enquanto os valores do KDJ e do StochRSI não apontam para condições extremas de sobrecompra ou sobrevenda. Além disso, a banda de Bollinger mantém sua largura estável, sem sinais claros de expansão ou contração significativa na volatilidade. A resistência imediata superior está posicionada em 0,8643, distante apenas 0,0022 do preço atual. Já o suporte imediato inferior encontra-se em 0,8583, a 0,0038 do valor atual. Em termos mais amplos, a resistência de referência está fixada em 0,8676, enquanto o suporte de referência se situa em 0,8556. As principais áreas-chave estão concentradas em torno de 0,5% acima e abaixo do preço atual. Caso o preço consiga romper qualquer um desses níveis próximos, poderá testar diretamente os respectivos níveis mais distantes.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para AS Roma

Previsão de preço de AS Roma (ASR) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ASR em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de AS Roma (ASR) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de AS Roma pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço AS Roma pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ASR para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de AS Roma.

Como comprar e investir em AS Roma em Brasil

Pronto para começar com AS Roma? Comprar ASR é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar AS Roma. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de AS Roma (ASR).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e AS Roma será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar AS Roma(ASR)

O que você pode fazer com AS Roma

Possuir AS Roma permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar AS Roma (ASR) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é AS Roma (ASR)

The AS Roma Fan Token (ASR) is a utility token that gives AS Roma Football Club ("AS Roma") fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Recurso AS Roma

Para uma compreensão mais aprofundada de AS Roma, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do AS Roma
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre AS Roma

Última atualização da página: 2026-08-13 02:46:16 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o AS Roma (ASR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre AS Roma

ASRUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ASR com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ASRUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie AS Roma (ASR) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o AS Roma.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ASR/USDT
R$4.432758
R$4.432758R$4.432758
-0.97%
62.89K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

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Solana

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.2030259
R$0.2030259R$0.2030259

+96.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.112189
R$0.112189R$0.112189

+442.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.325071
R$1.325071R$1.325071

+5.47%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7252807
R$1.7252807R$1.7252807

+2.18%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0499422
R$0.0499422R$0.0499422

-0.20%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.00181467
R$0.00181467R$0.00181467

+40.40%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0069795
R$0.0069795R$0.0069795

+35.00%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0243507
R$0.0243507R$0.0243507

+30.83%

Myros

Myros

MY

R$0.064108
R$0.064108R$0.064108

+22.77%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.3068726
R$1.3068726R$1.3068726

+15.36%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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