Cotação AS Roma (ASR)
O preço ao vivo de AS Roma (ASR) hoje é R$ 0.8578, com uma variação de 0.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASR para BRL é de R$ 0.8578 por ASR.
AS Roma ocupa atualmente a posição #993 em capitalização de mercado, totalizando R$ 7.42M, com um fornecimento em circulação de 8.64M ASR. Nas últimas 24 horas, ASR foi negociado entre R$ 0.8552 (mínimo) e R$ 0.8699 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 137.9766376505, enquanto a mínima histórica foi de R$ 4.017915606371820197.
No desempenho de curto prazo, ASR movimentou-se +0.01% na última hora e +0.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.03K.
No.993
86.49%
CHZ
A capitalização de mercado atual de AS Roma é R$ 7.42M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.03K. A oferta em circulação de ASR é 8.64M, com um fornecimento total de 9995000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 8.57M.
+0.01%
-0.92%
+0.28%
+0.28%
Acompanhe as variações de preço de AS Roma para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.041621
|-0.92%
|30 dias
|R$ +0.0102
|+1.20%
|60 dias
|R$ -0.1956
|-18.57%
|90 dias
|R$ -0.3882
|-31.16%
Hoje, ASR registrou uma variação de R$ -0.041621 (-0.92%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.0102 (+1.20%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, ASR teve uma variação de R$ -0.1956 (-18.57%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.3882 (-31.16%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de AS Roma. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de ASR: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|Pivô ≤ Preço ≤ R1
|Entre o pivô‑R1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O ASR_USDT está operando no período de 4 horas na faixa de preço de 0,8621. O preço encontra-se em uma pequena área acima do ponto central, situado em 0,8616. Os níveis de suporte S1 e S2, respectivamente em 0,8583 e 0,8556, formam a base estrutural inferior. Já os níveis de resistência R1 e R2, localizados em 0,8643 e 0,8676, delimitam os limites superiores do movimento ascendente. Atualmente, o preço permanece dentro da zona de oscilação central do sistema de pivôs. Ambos os lados — compradores e vendedores — encontram-se em um equilíbrio temporário próximo ao ponto central. No curto prazo, as médias móveis apresentam um padrão de sinal de compra. O conjunto das EMA’s confirma simultaneamente a presença de pressão compradora de curto prazo. Por outro lado, o indicador MACD registra um cruzamento negativo, com divergência entre as linhas rápida e lenta, evidenciando uma desaceleração do impulso de alta. O RSI encontra-se em uma região neutra, enquanto os valores do KDJ e do StochRSI não apontam para condições extremas de sobrecompra ou sobrevenda. Além disso, a banda de Bollinger mantém sua largura estável, sem sinais claros de expansão ou contração significativa na volatilidade. A resistência imediata superior está posicionada em 0,8643, distante apenas 0,0022 do preço atual. Já o suporte imediato inferior encontra-se em 0,8583, a 0,0038 do valor atual. Em termos mais amplos, a resistência de referência está fixada em 0,8676, enquanto o suporte de referência se situa em 0,8556. As principais áreas-chave estão concentradas em torno de 0,5% acima e abaixo do preço atual. Caso o preço consiga romper qualquer um desses níveis próximos, poderá testar diretamente os respectivos níveis mais distantes.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de AS Roma pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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The AS Roma Fan Token (ASR) is a utility token that gives AS Roma Football Club ("AS Roma") fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.
Para uma compreensão mais aprofundada de AS Roma, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o AS Roma.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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