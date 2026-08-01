Preço de AS Roma hoje

O preço ao vivo de AS Roma (ASR) hoje é R$ 0.8578, com uma variação de 0.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASR para BRL é de R$ 0.8578 por ASR.

AS Roma ocupa atualmente a posição #993 em capitalização de mercado, totalizando R$ 7.42M, com um fornecimento em circulação de 8.64M ASR. Nas últimas 24 horas, ASR foi negociado entre R$ 0.8552 (mínimo) e R$ 0.8699 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 137.9766376505, enquanto a mínima histórica foi de R$ 4.017915606371820197.

No desempenho de curto prazo, ASR movimentou-se +0.01% na última hora e +0.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.03K.

Informações de mercado de AS Roma (ASR)

Classificação No.993 Capitalização de mercado R$ 7.42MR$ 7.42M R$ 7.42M Volume (24h) R$ 54.03KR$ 54.03K R$ 54.03K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 8.57MR$ 8.57M R$ 8.57M Fornecimento Circulante 8.64M 8.64M 8.64M Fornecimento máximo 9,995,000 9,995,000 9,995,000 Fornecimento total 9,995,000 9,995,000 9,995,000 Taxa circulante 86.49% Blockchain pública CHZ

A capitalização de mercado atual de AS Roma é R$ 7.42M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.03K. A oferta em circulação de ASR é 8.64M, com um fornecimento total de 9995000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 8.57M.