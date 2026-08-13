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O preço ao vivo de Juventus hoje é 0.3036 BRL. A capitalização de mercado de JUV é de 4,739,939.2128 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de JUV para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Juventus hoje é 0.3036 BRL. A capitalização de mercado de JUV é de 4,739,939.2128 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de JUV para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Juventus (JUV)

Preço em tempo real de 1 JUV para BRL

R$1.575684
R$1.575684R$1.575684
-1.20%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Juventus (JUV)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:42:47 (UTC+8)

Preço de Juventus hoje

O preço ao vivo de Juventus (JUV) hoje é R$ 0.3036, com uma variação de 1.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JUV para BRL é de R$ 0.3036 por JUV.

Juventus ocupa atualmente a posição #1183 em capitalização de mercado, totalizando R$ 4.74M, com um fornecimento em circulação de 15.61M JUV. Nas últimas 24 horas, JUV foi negociado entre R$ 0.3004 (mínimo) e R$ 0.3172 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 197.7667709115, enquanto a mínima histórica foi de R$ 1.647787604412261246.

No desempenho de curto prazo, JUV movimentou-se +0.06% na última hora e -3.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 53.78K.

Informações de mercado de Juventus (JUV)

No.1183

R$ 4.74M
R$ 4.74MR$ 4.74M

R$ 53.78K
R$ 53.78KR$ 53.78K

R$ 6.06M
R$ 6.06MR$ 6.06M

15.61M
15.61M 15.61M

19,956,000
19,956,000 19,956,000

19,956,000
19,956,000 19,956,000

78.23%

CHZ

A capitalização de mercado atual de Juventus é R$ 4.74M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 53.78K. A oferta em circulação de JUV é 15.61M, com um fornecimento total de 19956000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 6.06M.

Histórico de preço de Juventus BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.3004
R$ 0.3004R$ 0.3004
Mínimo 24h
R$ 0.3172
R$ 0.3172R$ 0.3172
Máximo 24h

R$ 0.3004
R$ 0.3004R$ 0.3004

R$ 0.3172
R$ 0.3172R$ 0.3172

R$ 197.7667709115
R$ 197.7667709115R$ 197.7667709115

R$ 1.647787604412261246
R$ 1.647787604412261246R$ 1.647787604412261246

+0.06%

-1.20%

-3.29%

-3.29%

Histórico de preços de Juventus (JUV) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Juventus para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.019138-1.20%
30 diasR$ -0.0154-4.83%
60 diasR$ -0.0489-13.88%
90 diasR$ -0.1824-37.54%
Variação de preço de Juventus hoje

Hoje, JUV registrou uma variação de R$ -0.019138 (-1.20%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Juventus

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0154 (-4.83%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Juventus

Expandindo a visualização para 60 dias, JUV teve uma variação de R$ -0.0489 (-13.88%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Juventus

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.1824 (-37.54%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Juventus (JUV)!

Confira agora a página de histórico de preço do Juventus.

Análise para Juventus

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Juventus. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Quais fatores influenciam os preços de Juventus?

Os preços dos tokens da JUV são influenciados por vários fatores-chave:

1. Desempenho da equipe – O sucesso da Juventus na Serie A, na Liga dos Campeões e em outras competições impacta diretamente o sentimento dos torcedores e a demanda pelos tokens.

2. Transferências de jogadores – Contratações ou saídas de grandes nomes afetam o valor da marca e o engajamento dos torcedores.

3. Engajamento dos torcedores – A participação ativa em votações e no uso da plataforma impulsiona a demanda pela utilidade do token.

4. Condições do mercado cripto – As tendências gerais do mercado de criptomoedas e o desempenho do Bitcoin influenciam todos os tokens de fãs.

5. Desenvolvimentos da plataforma – Novos recursos no Socios.com e parcerias ampliam os casos de uso.

6. Volume de negociação e liquidez nas exchanges afetam a volatilidade e a estabilidade dos preços.

Por que as pessoas querem saber o preço de Juventus hoje?

As pessoas querem saber o preço da Juventus (JUV) hoje porque são investidores ou torcedores interessados no valor do token de fãs do clube de futebol. O token JUV permite que os detentores votem nas decisões do clube, acessem conteúdos exclusivos e participem de atividades de engajamento com os torcedores. O acompanhamento do preço ajuda a tomar decisões de investimento mais informadas.

Previsão de preço para Juventus

Previsão de preço de Juventus (JUV) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de JUV em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Juventus (JUV) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Juventus pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Juventus pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de JUV para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Juventus.

Como comprar e investir em Juventus em Brasil

Pronto para começar com Juventus? Comprar JUV é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Juventus. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Juventus (JUV).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Juventus será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Juventus(JUV)

O que você pode fazer com Juventus

Possuir Juventus permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Juventus (JUV) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Juventus (JUV)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once in a lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

Recurso Juventus

Para uma compreensão mais aprofundada de Juventus, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Juventus
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Juventus

Última atualização da página: 2026-08-13 05:42:47 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Juventus (JUV)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Juventus

JUVUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em JUV com alavancagem. Explore a negociação de futuros de JUVUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Juventus (JUV) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Juventus.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
JUV/USDT
R$1.575165
R$1.575165R$1.575165
-1.35%
175.50K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1279854
R$0.1279854R$0.1279854

+23.30%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0921225
R$0.0921225R$0.0921225

+343.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.30269
R$1.30269R$1.30269

+3.29%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6726332
R$1.6726332R$1.6726332

-1.31%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0457239
R$0.0457239R$0.0457239

-8.98%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.023355
R$0.023355R$0.023355

+25.00%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.33288542
R$1.33288542R$1.33288542

+17.20%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.417188
R$13.417188R$13.417188

+29.26%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00584394
R$0.00584394R$0.00584394

+12.60%

Audiera

Audiera

BEAT

R$6.0148986
R$6.0148986R$6.0148986

+10.65%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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