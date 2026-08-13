Preço de Juventus hoje

O preço ao vivo de Juventus (JUV) hoje é R$ 0.3036, com uma variação de 1.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JUV para BRL é de R$ 0.3036 por JUV.

Juventus ocupa atualmente a posição #1183 em capitalização de mercado, totalizando R$ 4.74M, com um fornecimento em circulação de 15.61M JUV. Nas últimas 24 horas, JUV foi negociado entre R$ 0.3004 (mínimo) e R$ 0.3172 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 197.7667709115, enquanto a mínima histórica foi de R$ 1.647787604412261246.

No desempenho de curto prazo, JUV movimentou-se +0.06% na última hora e -3.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 53.78K.

Informações de mercado de Juventus (JUV)

Classificação No.1183 Capitalização de mercado R$ 4.74MR$ 4.74M R$ 4.74M Volume (24h) R$ 53.78KR$ 53.78K R$ 53.78K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 6.06MR$ 6.06M R$ 6.06M Fornecimento Circulante 15.61M 15.61M 15.61M Fornecimento máximo 19,956,000 19,956,000 19,956,000 Fornecimento total 19,956,000 19,956,000 19,956,000 Taxa circulante 78.23% Blockchain pública CHZ

A capitalização de mercado atual de Juventus é R$ 4.74M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 53.78K. A oferta em circulação de JUV é 15.61M, com um fornecimento total de 19956000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 6.06M.