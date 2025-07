NIL

Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

Nome da criptoNIL

ClassificaçãoNo.494

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)10.21%

Fornecimento circulante195,150,000

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.9515934002951024,2025-03-24

Menor preço0.24213157208932268,2025-06-22

Blockchain públicaNILLION

Isenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.