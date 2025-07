NOT

Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic.

Nome da criptoNOT

ClassificaçãoNo.187

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.04%

Fornecimento circulante99,433,648,857.9508

Fornecimento máximo102,456,957,533.56

Fornecimento total102,456,956,859.5639

Taxa circulante0.9704%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.02895848775172118,2024-06-02

Menor preço0.001605449489741873,2025-04-16

Blockchain públicaTONCOIN

Setor

Midias sociais

