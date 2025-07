SANTOS

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Nome da criptoSANTOS

ClassificaçãoNo.795

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)55.21%

Fornecimento circulante11,546,061.291549

Fornecimento máximo30,000,000

Fornecimento total30,000,000

Taxa circulante0.3848%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico28.60482421951988,2021-12-01

Menor preço1.214084958845856,2022-05-12

Blockchain públicaBSC

