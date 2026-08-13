Preço de Unifi Protocol DAO (UNFI)
O preço ao vivo de Unifi Protocol DAO (UNFI) hoje é $ 0.03234435, com uma variação de 3.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNFI para USD é de $ 0.03234435 por UNFI.
Unifi Protocol DAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 323,446, com um fornecimento em circulação de 7.89M UNFI. Nas últimas 24 horas, UNFI foi negociado entre $ 0.02824476 (mínimo) e $ 0.03172151 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 43.62, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01537451.
No desempenho de curto prazo, UNFI movimentou-se +2.89% na última hora e +12.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.82K.
A capitalização de mercado atual de Unifi Protocol DAO é $ 323.45K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.82K. A oferta em circulação de UNFI é 7.89M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 323.45K.
+2.89%
+3.35%
+12.55%
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Unifi Protocol DAO em USD foi de $ +0.00104757.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Unifi Protocol DAO em USD foi de $ +0.0021263240.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Unifi Protocol DAO em USD foi de $ +0.0121489809.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Unifi Protocol DAO em USD foi de $ -0.00000055933586432.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.00104757
|+3.35%
|30 dias
|$ +0.0021263240
|+6.57%
|60 dias
|$ +0.0121489809
|+37.56%
|90 dias
|$ -0.00000055933586432
|-0.00%
Em 2040, o preço de Unifi Protocol DAO pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de Unifi Protocol DAO?
Unifi Protocol DAO está sendo negociado a R$0.1620752726383528995000, com uma variação de preço de 3.34% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.
Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?
O ATH de Unifi Protocol DAO é de R$218.5767651068874000, enquanto o ATL é de R$0.0770405928680305227000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.
Qual é a avaliação geral de UNFI hoje?
A capitalização de mercado está em R$1620765.25370844342000, colocando o ativo no #4411 lugar entre todas as criptomoedas.
Quão ativa é a participação de mercado de Unifi Protocol DAO?
O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com UNFI.
Qual é a oferta circulante e por que isso importa?
Com 7889742.3497 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.
Em que categoria Unifi Protocol DAO se enquadra?
Unifi Protocol DAO faz parte da classificação Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Binance Launchpool,Ethereum Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.
Como a -- impacta a proposta de valor de UNFI?
Operar na rede -- permite que UNFI aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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