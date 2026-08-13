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O preço ao vivo de Unifi Protocol DAO hoje é 0.03234435 USD. A capitalização de mercado de UNFI é de 323,446 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de UNFI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Unifi Protocol DAO hoje é 0.03234435 USD. A capitalização de mercado de UNFI é de 323,446 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de UNFI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Unifi Protocol DAO (UNFI)

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mexc
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USD
Gráfico de preço em tempo real de Unifi Protocol DAO (UNFI)
Última atualização da página: 2026-08-13 22:58:30 (UTC+8)

Preço de Unifi Protocol DAO hoje

O preço ao vivo de Unifi Protocol DAO (UNFI) hoje é $ 0.03234435, com uma variação de 3.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNFI para USD é de $ 0.03234435 por UNFI.

Unifi Protocol DAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 323,446, com um fornecimento em circulação de 7.89M UNFI. Nas últimas 24 horas, UNFI foi negociado entre $ 0.02824476 (mínimo) e $ 0.03172151 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 43.62, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01537451.

No desempenho de curto prazo, UNFI movimentou-se +2.89% na última hora e +12.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.82K.

Informações de mercado de Unifi Protocol DAO (UNFI)

$ 323.45K
$ 323.45K$ 323.45K

$ 2.82K
$ 2.82K$ 2.82K

$ 323.45K
$ 323.45K$ 323.45K

7.89M
7.89M 7.89M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Unifi Protocol DAO é $ 323.45K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.82K. A oferta em circulação de UNFI é 7.89M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 323.45K.

Histórico de preço de Unifi Protocol DAO USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.02824476
$ 0.02824476$ 0.02824476
Mínimo 24h
$ 0.03172151
$ 0.03172151$ 0.03172151
Máximo 24h

$ 0.02824476
$ 0.02824476$ 0.02824476

$ 0.03172151
$ 0.03172151$ 0.03172151

$ 43.62
$ 43.62$ 43.62

$ 0.01537451
$ 0.01537451$ 0.01537451

+2.89%

+3.35%

+12.55%

+12.55%

Histórico de preços de Unifi Protocol DAO (UNFI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Unifi Protocol DAO em USD foi de $ +0.00104757.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Unifi Protocol DAO em USD foi de $ +0.0021263240.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Unifi Protocol DAO em USD foi de $ +0.0121489809.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Unifi Protocol DAO em USD foi de $ -0.00000055933586432.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00104757+3.35%
30 dias$ +0.0021263240+6.57%
60 dias$ +0.0121489809+37.56%
90 dias$ -0.00000055933586432-0.00%

Previsão de preço para Unifi Protocol DAO

Previsão de preço de Unifi Protocol DAO (UNFI) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de UNFI em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Unifi Protocol DAO (UNFI) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Unifi Protocol DAO pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Unifi Protocol DAO pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de UNFI para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Unifi Protocol DAO.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Unifi Protocol DAO (UNFI)

Site oficial

Categoria :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Sobre Unifi Protocol DAO

Qual é o preço atual de Unifi Protocol DAO?

Unifi Protocol DAO está sendo negociado a R$0.1620752726383528995000, com uma variação de preço de 3.34% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Unifi Protocol DAO é de R$218.5767651068874000, enquanto o ATL é de R$0.0770405928680305227000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de UNFI hoje?

A capitalização de mercado está em R$1620765.25370844342000, colocando o ativo no #4411 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Unifi Protocol DAO?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com UNFI.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 7889742.3497 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Unifi Protocol DAO se enquadra?

Unifi Protocol DAO faz parte da classificação Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Binance Launchpool,Ethereum Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de UNFI?

Operar na rede -- permite que UNFI aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Unifi Protocol DAO

Última atualização da página: 2026-08-13 22:58:30 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Unifi Protocol DAO (UNFI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.00000$0.00000

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$0.00885
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-11.43%

up

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UPROBINHOOD

$0.2474
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+1.81%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28377
$0.28377$0.28377

-13.10%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0061752
$0.0061752$0.0061752

+50.94%

Bitway

Bitway

BTW

$0.266548
$0.266548$0.266548

+21.65%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002872
$0.0002872$0.0002872

+14.88%

aPriori

aPriori

APR

$0.49211
$0.49211$0.49211

+14.07%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0.04039
$0.04039$0.04039

+10.96%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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