Qual é o preço atual de Unifi Protocol DAO?

Unifi Protocol DAO está sendo negociado a R$0.1620752726383528995000, com uma variação de preço de 3.34% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Unifi Protocol DAO é de R$218.5767651068874000, enquanto o ATL é de R$0.0770405928680305227000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de UNFI hoje?

A capitalização de mercado está em R$1620765.25370844342000, colocando o ativo no #4411 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Unifi Protocol DAO?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com UNFI.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 7889742.3497 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Unifi Protocol DAO se enquadra?

Unifi Protocol DAO faz parte da classificação Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Binance Launchpool,Ethereum Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de UNFI?

Operar na rede -- permite que UNFI aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.