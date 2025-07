TLM

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Nome da criptoTLM

ClassificaçãoNo.699

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.19%

Fornecimento circulante5,860,168,119.605

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total6,745,540,299.141

Taxa circulante0.586%

Data de emissão2021-04-06 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.91971723,2021-04-14

Menor preço0.003505173460773351,2025-06-22

Blockchain públicaBSC

