BIO

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

Nome da criptoBIO

ClassificaçãoNo.339

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.14%

Fornecimento circulante1,598,102,847.48

Fornecimento máximo3,320,000,000

Fornecimento total3,320,000,000

Taxa circulante0.4813%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.922573910059997,2025-01-03

Menor preço0.04074391154989823,2025-04-16

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoBIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.