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Principais tokens de Analytics por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Analytics. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.0401
-0.20%
-2.57%
+2.77%
$ 316.02M
$ 8.31M
2
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04133
+0.61%
-1.03%
+1.65%
$ 215.70M
$ 1.47M
3
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01347
+1.20%
-3.24%
-6.86%
$ 145.85M
$ 5.16M
4
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37339
+1.27%
+2.29%
+9.59%
$ 125.93M
$ 326.62K
5
SoSoValue
SoSoValue
SOSO
$ 0.3346
+0.18%
-0.95%
-6.48%
$ 114.47M
$ 287.72K
6
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.45
+0.41%
-28.67%
-51.23%
$ 107.71M
$ 667.33K
7
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2002
+0.10%
-0.84%
-4.90%
$ 71.23M
$ 390.14K
8
BAS
BAS
BAS
$ 0.026106
+0.14%
-0.55%
-2.67%
$ 65.05M
$ 2.74M
9
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 8.408
+0.26%
-1.48%
-1.64%
$ 62.74M
$ 7.08K
10
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.0456
-0.98%
-0.24%
+33.21%
$ 47.47M
$ 2.57M
11
FONQ
FONQ
FONQ
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+0.12%
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$ 45.51M
$ 53.71K
12
LAB
LAB
LAB
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-12.92%
$ 34.84M
$ 2.16M
13
Degen
Degen
DEGEN
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-0.68%
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-8.88%
$ 26.99M
$ 47.00M
14
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
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+1.47%
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$ 24.00M
$ 993.98K
15
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09406
+0.96%
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-2.77%
$ 21.14M
$ 665.37K
16
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
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-0.45%
-1.40%
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$ 19.23M
$ 3.46M
17
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006565
+0.92%
-1.30%
+1.84%
$ 15.19M
$ 8.72M
18
Infinex
Infinex
INX
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-0.19%
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$ 14.98M
$ 23.62M
19
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.01826
-2.40%
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+40.82%
$ 12.10M
$ 7.62M
20
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.012211
-2.10%
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+17.62%
$ 9.41M
$ 8.84M
21
DexTools
DexTools
DEXT
$ 0.098397
+4.06%
-0.03%
-4.74%
$ 7.01M
$ 17.28K
22
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.04933
-0.10%
+7.42%
+17.40%
$ 6.30M
$ 7.27M
23
BytomDAO
BytomDAO
BTM
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0.00%
-0.00%
-20.75%
$ 5.45M
$ 1.16K
24
KRYLL
KRYLL
KRL
$ 0.122312
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$ 4.92M
$ 58.65K
25
AlphaBlockAI
AlphaBlockAI
ALPHA
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-2.58%
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$ 3.61M
$ 17.81K
26
Lotos
Lotos
LTS
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$ 2.31M
$ 14.23K
27
League of Traders
League of Traders
LOT
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$ 2.22M
$ 9.21M
28
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001747
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-7.02%
$ 1.75M
$ 34.23M
29
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.009175
-0.48%
-0.92%
-11.31%
$ 1.47M
$ 10.04M
30
HashAI
HashAI
HASHAI
$ 1.208E-5
+0.75%
-0.80%
-6.28%
$ 1.02M
--
31
QUP Coin
QUP Coin
QUP
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+0.31%
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$ 1.01M
$ 107.64
32
ClipX
ClipX
CLIPX
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$ 873.20K
$ 68.37K
33
DappRadar
DappRadar
RADAR
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$ 254.30
34
Levva Protocol
Levva Protocol
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$ 9.57K
35
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.641747
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$ 5.43K
36
MCNCOIN
MCNCOIN
MCN
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37
GraphLinq
GraphLinq
GLQ
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38
Alphakek
Alphakek
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Official Layoff Coin
Official Layoff Coin
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40
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
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41
Rawli Analytics
Rawli Analytics
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--
42
Xerberus
Xerberus
XER
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--
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43
EPNS
EPNS
PUSH
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44
Eduvantage AI
Eduvantage AI
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45
Blocktronics
Blocktronics
BLOCKTRONICS
$ 3.36E-6
+0.30%
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$ 336.12K
--
46
TrenchBuddy
TrenchBuddy
TRENCH
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Buz Economy
Buz Economy
BUZ
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48
Faircaster
Faircaster
FAIR
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49
AgentLISA
AgentLISA
LISA
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$ 1.09K
50
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.103928
0.00%
--
-0.20%
$ 214.52K
$ 2.67

Perguntas frequentes

O que são tokens de Analytics e por que são populares?
Tokens de Analytics representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 111 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.54B.
Qual é o token de Analytics com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Analytics acompanhados na MEXC, TRUST apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 14.78% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Analytics existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 111 tokens de Analytics, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Analytics incluem PYTH, CFX, GRT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Analytics?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Analytics é de aproximadamente $1.54B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Analytics, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.