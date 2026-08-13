Preço de Rawli Analytics hoje

O preço ao vivo de Rawli Analytics (RWAAN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RWAAN para USD é de $ 0 por RWAAN.

Rawli Analytics ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 422,670, com um fornecimento em circulação de 5.80B RWAAN. Nas últimas 24 horas, RWAAN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RWAAN movimentou-se -0.22% na última hora e +0.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Rawli Analytics (RWAAN)

Capitalização de mercado $ 422.67K$ 422.67K $ 422.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 619.71K$ 619.71K $ 619.71K Fornecimento Circulante 5.80B 5.80B 5.80B Fornecimento total 8,500,000,000.0 8,500,000,000.0 8,500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Rawli Analytics é $ 422.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RWAAN é 5.80B, com um fornecimento total de 8500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 619.71K.