Preço de Eduvantage AI hoje

O preço ao vivo de Eduvantage AI (EAI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EAI para USD é de $ 0 por EAI.

Eduvantage AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 365,957, com um fornecimento em circulação de 999.55M EAI. Nas últimas 24 horas, EAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00701102, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EAI movimentou-se -0.27% na última hora e +4.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 794.65.

Informações de mercado de Eduvantage AI (EAI)

Capitalização de mercado $ 365.96K$ 365.96K $ 365.96K Volume (24h) $ 794.65$ 794.65 $ 794.65 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 365.96K$ 365.96K $ 365.96K Fornecimento Circulante 999.55M 999.55M 999.55M Fornecimento total 999,552,363.807533 999,552,363.807533 999,552,363.807533

A capitalização de mercado atual de Eduvantage AI é $ 365.96K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 794.65. A oferta em circulação de EAI é 999.55M, com um fornecimento total de 999552363.807533. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 365.96K.