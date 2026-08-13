Qual é o preço atual de KRYLL?

KRYLL está sendo negociado a R$0.61332268479464172000, o que representa uma variação de preço de -0.06% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como KRL se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -0.06% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se KRL está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como KRYLL está se saindo em comparação com tokens da categoria Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem?

No segmento Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem, KRL demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de KRYLL hoje?

A capitalização de mercado de R$24683612.77382569608000 coloca KRL no ranking #1593, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.60852072390877908000 e R$0.61776374674127460000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente KRL está sendo negociado?

KRYLL gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de KRL?

Com 40245472.60137463 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.