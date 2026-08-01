Cotação SUPERFORTUNE (GUA)
O preço ao vivo de SUPERFORTUNE (GUA) hoje é R$ 0.05051, com uma variação de 2.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GUA para BRL é de R$ 0.05051 por GUA.
SUPERFORTUNE ocupa atualmente a posição #271 em capitalização de mercado, totalizando R$ 6.31M, com um fornecimento em circulação de 125.00M GUA. Nas últimas 24 horas, GUA foi negociado entre R$ 0.04368 (mínimo) e R$ 0.05547 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 12.1927254289600991, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.211425735792167519.
No desempenho de curto prazo, GUA movimentou-se 0.00% na última hora e +0.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 401.33K.
No.271
12.50%
BSC
A capitalização de mercado atual de SUPERFORTUNE é R$ 6.31M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 401.33K. A oferta em circulação de GUA é 125.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 50.51M.
0.00%
-2.41%
+0.89%
+0.89%
Acompanhe as variações de preço de SUPERFORTUNE para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0064613
|-2.41%
|30 dias
|R$ +0.00298
|+6.26%
|60 dias
|R$ -0.55807
|-91.71%
|90 dias
|R$ -1.11013
|-95.65%
Hoje, GUA registrou uma variação de R$ -0.0064613 (-2.41%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00298 (+6.26%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, GUA teve uma variação de R$ -0.55807 (-91.71%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -1.11013 (-95.65%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de SUPERFORTUNE. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de GUA é: otimista, otimista 60% | pessimista 40%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
GUA_USDT está operando no período de 4 horas entre o pivô S1, em 0,04567, e o centro do canal, em 0,04701. O preço encontra-se 0,00053 abaixo do ponto central, posicionando-se na parte inferior do meio da estrutura de oscilação intervalar. No curto prazo, a média móvel de curto prazo apresenta uma configuração de alta, enquanto a média móvel de longo prazo mantém um sinal de compra, com os indicadores apontando na mesma direção. Atualmente, o preço ainda não conseguiu romper a resistência central, permanecendo restrito ao nível de 0,04701. O MACD formou um cruzamento de alta, com as barras do momentum passando de negativas para positivas, evidenciando que a força compradora vem se acumulando. O RSI encontra-se em zona neutra, sem atingir valores extremos de sobrecompra ou sobrevenda, indicando um sentimento de mercado estável. O KDJ e o StochRSI estão divergindo simultaneamente para cima, com os indicadores rápidos e lentos seguindo na mesma direção, confirmando a validade do impulso de recuperação de curto prazo. As Bandas de Bollinger, após estreitarem-se, voltaram a se nivelar, mostrando que a volatilidade está em baixa compressão, o que sugere que o momento de mudança de tendência pode estar próximo. As principais resistências mais próximas encontram-se no centro do canal, em 0,04701, distante 0,00053 do preço atual. A resistência secundária R1 está localizada em 0,04933, a 0,00285 do preço atual. Já os suportes mais próximos são: o pivô S1, em 0,04567, a 0,00081 do preço atual; e o forte suporte S2, em 0,04335, a 0,00313 do preço atual. Há uma concentração de níveis de preços nas proximidades, enquanto o espaço disponível para movimentos mais amplos é relativamente aberto.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de SUPERFORTUNE pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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SUPERFORTUNE, incubated by Manta Labs, is an AI-powered Prediction Market engine that blends Chinese metaphysics with crypto markets to identify price patterns. GUA is the native utility token that is used for: Unlocking detailed fortune reports, Purchasing lucky charms such as fortune crystals, In-app payment currency.
Para uma compreensão mais aprofundada de SUPERFORTUNE, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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