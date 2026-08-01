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O preço ao vivo de SUPERFORTUNE hoje é 0.05051 BRL. A capitalização de mercado de GUA é de 6,313,750 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GUA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de SUPERFORTUNE hoje é 0.05051 BRL. A capitalização de mercado de GUA é de 6,313,750 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GUA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação SUPERFORTUNE (GUA)

Preço em tempo real de 1 GUA para BRL

R$0.2616418
R$0.2616418R$0.2616418
-2.41%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de SUPERFORTUNE (GUA)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:09:30 (UTC+8)

Preço de SUPERFORTUNE hoje

O preço ao vivo de SUPERFORTUNE (GUA) hoje é R$ 0.05051, com uma variação de 2.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GUA para BRL é de R$ 0.05051 por GUA.

SUPERFORTUNE ocupa atualmente a posição #271 em capitalização de mercado, totalizando R$ 6.31M, com um fornecimento em circulação de 125.00M GUA. Nas últimas 24 horas, GUA foi negociado entre R$ 0.04368 (mínimo) e R$ 0.05547 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 12.1927254289600991, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.211425735792167519.

No desempenho de curto prazo, GUA movimentou-se 0.00% na última hora e +0.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 401.33K.

Informações de mercado de SUPERFORTUNE (GUA)

No.271

R$ 6.31M
R$ 6.31MR$ 6.31M

R$ 401.33K
R$ 401.33KR$ 401.33K

R$ 50.51M
R$ 50.51MR$ 50.51M

125.00M
125.00M 125.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

12.50%

BSC

A capitalização de mercado atual de SUPERFORTUNE é R$ 6.31M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 401.33K. A oferta em circulação de GUA é 125.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 50.51M.

Histórico de preço de SUPERFORTUNE BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.04368
R$ 0.04368R$ 0.04368
Mínimo 24h
R$ 0.05547
R$ 0.05547R$ 0.05547
Máximo 24h

R$ 0.04368
R$ 0.04368R$ 0.04368

R$ 0.05547
R$ 0.05547R$ 0.05547

R$ 12.1927254289600991
R$ 12.1927254289600991R$ 12.1927254289600991

R$ 0.211425735792167519
R$ 0.211425735792167519R$ 0.211425735792167519

0.00%

-2.41%

+0.89%

+0.89%

Histórico de preços de SUPERFORTUNE (GUA) em BRL

Acompanhe as variações de preço de SUPERFORTUNE para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0064613-2.41%
30 diasR$ +0.00298+6.26%
60 diasR$ -0.55807-91.71%
90 diasR$ -1.11013-95.65%
Variação de preço de SUPERFORTUNE hoje

Hoje, GUA registrou uma variação de R$ -0.0064613 (-2.41%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de SUPERFORTUNE

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00298 (+6.26%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de SUPERFORTUNE

Expandindo a visualização para 60 dias, GUA teve uma variação de R$ -0.55807 (-91.71%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de SUPERFORTUNE

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -1.11013 (-95.65%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de SUPERFORTUNE (GUA)!

Confira agora a página de histórico de preço do SUPERFORTUNE.

Análise para SUPERFORTUNE

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de SUPERFORTUNE. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de SUPERFORTUNE hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de GUA é: otimista, otimista 60% | pessimista 40%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

GUA_USDT está operando no período de 4 horas entre o pivô S1, em 0,04567, e o centro do canal, em 0,04701. O preço encontra-se 0,00053 abaixo do ponto central, posicionando-se na parte inferior do meio da estrutura de oscilação intervalar. No curto prazo, a média móvel de curto prazo apresenta uma configuração de alta, enquanto a média móvel de longo prazo mantém um sinal de compra, com os indicadores apontando na mesma direção. Atualmente, o preço ainda não conseguiu romper a resistência central, permanecendo restrito ao nível de 0,04701. O MACD formou um cruzamento de alta, com as barras do momentum passando de negativas para positivas, evidenciando que a força compradora vem se acumulando. O RSI encontra-se em zona neutra, sem atingir valores extremos de sobrecompra ou sobrevenda, indicando um sentimento de mercado estável. O KDJ e o StochRSI estão divergindo simultaneamente para cima, com os indicadores rápidos e lentos seguindo na mesma direção, confirmando a validade do impulso de recuperação de curto prazo. As Bandas de Bollinger, após estreitarem-se, voltaram a se nivelar, mostrando que a volatilidade está em baixa compressão, o que sugere que o momento de mudança de tendência pode estar próximo. As principais resistências mais próximas encontram-se no centro do canal, em 0,04701, distante 0,00053 do preço atual. A resistência secundária R1 está localizada em 0,04933, a 0,00285 do preço atual. Já os suportes mais próximos são: o pivô S1, em 0,04567, a 0,00081 do preço atual; e o forte suporte S2, em 0,04335, a 0,00313 do preço atual. Há uma concentração de níveis de preços nas proximidades, enquanto o espaço disponível para movimentos mais amplos é relativamente aberto.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de SUPERFORTUNE?

Os preços da SUPERFORTUNE (GUA) são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento do mercado e confiança dos investidores
2. Volume de negociação e níveis de liquidez
3. Tendências gerais do mercado de criptomoedas
4. Atualizações sobre o desenvolvimento do projeto e progresso na roadmap
5. Engajamento da comunidade e taxas de adoção
6. Listagens em exchanges e parcerias
7. Notícias regulatórias que afetam os mercados de cripto
8. Movimentações nos preços do Bitcoin e dos principais altcoins
9. Utilidade do token e demanda por seus casos de uso
10. Dinâmica de oferta e estrutura da tokenomics

Por que as pessoas querem saber o preço de SUPERFORTUNE hoje?

As pessoas querem saber o preço da SUPERFORTUNE (GUA) hoje por vários motivos principais: decisões de negociação, gestão de carteiras, timing de mercado, acompanhamento de lucros e perdas e planejamento de investimentos. Os dados de preços em tempo real ajudam os traders a identificar pontos de entrada/saída, avaliar a volatilidade e tomar decisões informadas de compra/venda.

Previsão de preço para SUPERFORTUNE

Previsão de preço de SUPERFORTUNE (GUA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de GUA em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de SUPERFORTUNE (GUA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de SUPERFORTUNE pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço SUPERFORTUNE pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de GUA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de SUPERFORTUNE.

Como comprar e investir em SUPERFORTUNE em Brasil

Pronto para começar com SUPERFORTUNE? Comprar GUA é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar SUPERFORTUNE. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de SUPERFORTUNE (GUA).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e SUPERFORTUNE será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar SUPERFORTUNE(GUA)

O que você pode fazer com SUPERFORTUNE

Possuir SUPERFORTUNE permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar SUPERFORTUNE (GUA) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é SUPERFORTUNE (GUA)

SUPERFORTUNE, incubated by Manta Labs, is an AI-powered Prediction Market engine that blends Chinese metaphysics with crypto markets to identify price patterns. GUA is the native utility token that is used for: Unlocking detailed fortune reports, Purchasing lucky charms such as fortune crystals, In-app payment currency.

Recurso SUPERFORTUNE

Para uma compreensão mais aprofundada de SUPERFORTUNE, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do SUPERFORTUNE
Explorador de blocos

Categoria :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre SUPERFORTUNE

Última atualização da página: 2026-08-13 05:09:30 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o SUPERFORTUNE (GUA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre SUPERFORTUNE

GUAUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em GUA com alavancagem. Explore a negociação de futuros de GUAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie SUPERFORTUNE (GUA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SUPERFORTUNE.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GUA/USDT
R$0.2617454
R$0.2617454R$0.2617454
-2.37%
8.17M (USDT)

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R$0.1383578
R$0.1383578R$0.1383578

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Thinking Cat

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HMM

R$0.09065
R$0.09065R$0.09065

+337.50%

up

up

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R$1.321418
R$1.321418R$1.321418

+4.97%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7260278
R$1.7260278R$1.7260278

+2.03%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0456358
R$0.0456358R$0.0456358

-8.98%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

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RAZOR

R$0.0235172
R$0.0235172R$0.0235172

+26.11%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.54052
R$13.54052R$13.54052

+30.70%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.31422816
R$1.31422816R$1.31422816

+15.79%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00582232
R$0.00582232R$0.00582232

+12.40%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

R$0.130018
R$0.130018R$0.130018

+2.44%

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Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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