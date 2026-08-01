Preço de SUPERFORTUNE hoje

O preço ao vivo de SUPERFORTUNE (GUA) hoje é R$ 0.05051, com uma variação de 2.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GUA para BRL é de R$ 0.05051 por GUA.

SUPERFORTUNE ocupa atualmente a posição #271 em capitalização de mercado, totalizando R$ 6.31M, com um fornecimento em circulação de 125.00M GUA. Nas últimas 24 horas, GUA foi negociado entre R$ 0.04368 (mínimo) e R$ 0.05547 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 12.1927254289600991, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.211425735792167519.

No desempenho de curto prazo, GUA movimentou-se 0.00% na última hora e +0.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 401.33K.

Informações de mercado de SUPERFORTUNE (GUA)

Classificação No.271 Capitalização de mercado R$ 6.31MR$ 6.31M R$ 6.31M Volume (24h) R$ 401.33KR$ 401.33K R$ 401.33K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 50.51MR$ 50.51M R$ 50.51M Fornecimento Circulante 125.00M 125.00M 125.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 12.50% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de SUPERFORTUNE é R$ 6.31M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 401.33K. A oferta em circulação de GUA é 125.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 50.51M.