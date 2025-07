CFX

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

Nome da criptoCFX

ClassificaçãoNo.120

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1,33%

Fornecimento circulante5 108 203 685,25

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total5 108 203 685,25

Taxa circulante%

Data de emissão2020-11-09 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.70377503,2021-03-27

Menor preço0.021909136906575016,2023-01-01

Blockchain públicaCFX

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.