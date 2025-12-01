Preço de Faircaster hoje

O preço ao vivo de Faircaster (FAIR) hoje é $ 0.00003351, com uma variação de 10.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FAIR para USD é de $ 0.00003351 por FAIR.

Faircaster ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,474,410, com um fornecimento em circulação de 44.02B FAIR. Nas últimas 24 horas, FAIR foi negociado entre $ 0.00003212 (mínimo) e $ 0.00003777 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0001335, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000835.

No desempenho de curto prazo, FAIR movimentou-se +0.49% na última hora e +14.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Faircaster (FAIR)

Capitalização de mercado $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M Fornecimento Circulante 44.02B 44.02B 44.02B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Faircaster é $ 1.47M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FAIR é 44.02B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.35M.