Preço de bitsCrunch Token hoje

O preço ao vivo de bitsCrunch Token (BCUT) hoje é $ 0, com uma variação de 4,61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BCUT para USD é de $ 0 por BCUT.

bitsCrunch Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 460.515, com um fornecimento em circulação de 706,27M BCUT. Nas últimas 24 horas, BCUT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,535915, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BCUT movimentou-se +%0,06 na última hora e -%6,99 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 14,68K.

Informações de mercado de bitsCrunch Token (BCUT)

Capitalização de mercado $ 460,52K$ 460,52K $ 460,52K Volume (24h) $ 14,68K$ 14,68K $ 14,68K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 603,15K$ 603,15K $ 603,15K Fornecimento Circulante 706,27M 706,27M 706,27M Fornecimento total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

A capitalização de mercado atual de bitsCrunch Token é $ 460,52K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 14,68K. A oferta em circulação de BCUT é 706,27M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 603,15K.