Qual é o preço atual de Official Layoff Coin?

Official Layoff Coin está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de 3.98% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como LAYOFF se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 3.98% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se LAYOFF está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Official Layoff Coin está se saindo em comparação com tokens da categoria Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

No segmento Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, LAYOFF demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Official Layoff Coin hoje?

A capitalização de mercado de R$2374910.11547250387000 coloca LAYOFF no ranking #3671, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente LAYOFF está sendo negociado?

Official Layoff Coin gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de LAYOFF?

Com 965724929.016841 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.