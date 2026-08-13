Cotação OneFootball Credits (OFC)
O preço ao vivo de OneFootball Credits (OFC) hoje é R$ 0.009007, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OFC para BRL é de R$ 0.009007 por OFC.
OneFootball Credits ocupa atualmente a posição #1206 em capitalização de mercado, totalizando R$ 1.45M, com um fornecimento em circulação de 161.27M OFC. Nas últimas 24 horas, OFC foi negociado entre R$ 0.008703 (mínimo) e R$ 0.009271 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.8822562368626279098, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.1586070662531651796.
No desempenho de curto prazo, OFC movimentou-se -0.02% na última hora e -8.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 82.78K.
No.1206
16.12%
BASE
A capitalização de mercado atual de OneFootball Credits é R$ 1.45M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 82.78K. A oferta em circulação de OFC é 161.27M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.01M.
-0.02%
-0.09%
-8.58%
-8.58%
Acompanhe as variações de preço de OneFootball Credits para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.00004211
|-0.09%
|30 dias
|R$ -0.003233
|-26.42%
|60 dias
|R$ -0.023663
|-72.44%
|90 dias
|R$ -0.035453
|-79.75%
Hoje, OFC registrou uma variação de R$ -0.00004211 (-0.09%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.003233 (-26.42%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, OFC teve uma variação de R$ -0.023663 (-72.44%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.035453 (-79.75%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de OneFootball Credits (OFC)!
Confira agora a página de histórico de preço do OneFootball Credits.
Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de OneFootball Credits. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de OFC: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
OOF_USDT está operando no período de 4 horas a 0,009003, posicionado abaixo do centro do canal em 0,00903. O preço encontra-se dentro de um intervalo estreito formado entre os níveis S1 e R1. O sistema de médias móveis apresenta uma configuração de alta, com as médias MA e EMA emitindo sinais de compra. No entanto, observa-se uma divergência entre a posição estrutural e os indicadores de tendência de curto prazo. O MACD encontra-se em estado de cruzamento negativo, com o momentum apontando para baixo. O RSI permanece na zona neutra, sem sinal de sobrecompra ou sobrevenda extremos. Os valores do KDJ e do StochRSI ainda estão indefinidos, sendo necessário aguardar dados em tempo real para confirmar a direção dos movimentos de curto prazo. A abertura das Bandas de Bollinger também permanece incerta, sem indicações claras sobre a variação da volatilidade. Os indicadores rápidos e lentos encontram-se em camadas distintas, coexistindo suporte fornecido pelas médias móveis de longo prazo com a perda de força do momentum de curto prazo. A resistência imediata está localizada no nível R1, em 0,00911, aproximadamente 1,2% acima do preço atual. Já o suporte próximo encontra-se no nível S1, em 0,00889, cerca de 1,3% abaixo do preço atual. Como referências mais distantes, temos R2 em 0,00925 e S2 em 0,00881. Uma quebra acima do centro do canal em 0,00903 alteraria a estrutura atual de oscilação.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de OneFootball Credits pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com OneFootball Credits? Comprar OFC é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar OneFootball Credits. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de OneFootball Credits (OFC).
Possuir OneFootball Credits permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
Comprar OneFootball Credits (OFC) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.
Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC
Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.
OneFootball Credits ($OFC) is the token powering OneFootball’s football fan economy. Founded in 2008, OneFootball is a leading global football media platform. Now expanding beyond media, OneFootball Club introduces FanPass, an onchain fan identity system that lets clubs and brands recognize and reward fan engagement. With $OFC, OneFootball aims to turn 3.5 billion fans into active participants in a global self-sustaining fan economy.
Para uma compreensão mais aprofundada de OneFootball Credits, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Faça long ou short em OFC com alavancagem. Explore a negociação de futuros de OFCUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OneFootball Credits.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.