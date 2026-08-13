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O preço ao vivo de OneFootball Credits hoje é 0.009007 BRL. A capitalização de mercado de OFC é de 1,452,600.95269 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de OFC para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de OneFootball Credits hoje é 0.009007 BRL. A capitalização de mercado de OFC é de 1,452,600.95269 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de OFC para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação OneFootball Credits (OFC)

Preço em tempo real de 1 OFC para BRL

R$0.04674633
R$0.04674633R$0.04674633
-0.09%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de OneFootball Credits (OFC)
Última atualização da página: 2026-08-13 06:52:09 (UTC+8)

Preço de OneFootball Credits hoje

O preço ao vivo de OneFootball Credits (OFC) hoje é R$ 0.009007, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OFC para BRL é de R$ 0.009007 por OFC.

OneFootball Credits ocupa atualmente a posição #1206 em capitalização de mercado, totalizando R$ 1.45M, com um fornecimento em circulação de 161.27M OFC. Nas últimas 24 horas, OFC foi negociado entre R$ 0.008703 (mínimo) e R$ 0.009271 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.8822562368626279098, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.1586070662531651796.

No desempenho de curto prazo, OFC movimentou-se -0.02% na última hora e -8.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 82.78K.

Informações de mercado de OneFootball Credits (OFC)

No.1206

R$ 1.45M
R$ 1.45MR$ 1.45M

R$ 82.78K
R$ 82.78KR$ 82.78K

R$ 9.01M
R$ 9.01MR$ 9.01M

161.27M
161.27M 161.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.12%

BASE

A capitalização de mercado atual de OneFootball Credits é R$ 1.45M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 82.78K. A oferta em circulação de OFC é 161.27M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.01M.

Histórico de preço de OneFootball Credits BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.008703
R$ 0.008703R$ 0.008703
Mínimo 24h
R$ 0.009271
R$ 0.009271R$ 0.009271
Máximo 24h

R$ 0.008703
R$ 0.008703R$ 0.008703

R$ 0.009271
R$ 0.009271R$ 0.009271

R$ 0.8822562368626279098
R$ 0.8822562368626279098R$ 0.8822562368626279098

R$ 0.1586070662531651796
R$ 0.1586070662531651796R$ 0.1586070662531651796

-0.02%

-0.09%

-8.58%

-8.58%

Histórico de preços de OneFootball Credits (OFC) em BRL

Acompanhe as variações de preço de OneFootball Credits para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00004211-0.09%
30 diasR$ -0.003233-26.42%
60 diasR$ -0.023663-72.44%
90 diasR$ -0.035453-79.75%
Variação de preço de OneFootball Credits hoje

Hoje, OFC registrou uma variação de R$ -0.00004211 (-0.09%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de OneFootball Credits

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.003233 (-26.42%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de OneFootball Credits

Expandindo a visualização para 60 dias, OFC teve uma variação de R$ -0.023663 (-72.44%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de OneFootball Credits

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.035453 (-79.75%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de OneFootball Credits (OFC)!

Confira agora a página de histórico de preço do OneFootball Credits.

Análise para OneFootball Credits

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de OneFootball Credits. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de OneFootball Credits hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de OFC: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

OOF_USDT está operando no período de 4 horas a 0,009003, posicionado abaixo do centro do canal em 0,00903. O preço encontra-se dentro de um intervalo estreito formado entre os níveis S1 e R1. O sistema de médias móveis apresenta uma configuração de alta, com as médias MA e EMA emitindo sinais de compra. No entanto, observa-se uma divergência entre a posição estrutural e os indicadores de tendência de curto prazo. O MACD encontra-se em estado de cruzamento negativo, com o momentum apontando para baixo. O RSI permanece na zona neutra, sem sinal de sobrecompra ou sobrevenda extremos. Os valores do KDJ e do StochRSI ainda estão indefinidos, sendo necessário aguardar dados em tempo real para confirmar a direção dos movimentos de curto prazo. A abertura das Bandas de Bollinger também permanece incerta, sem indicações claras sobre a variação da volatilidade. Os indicadores rápidos e lentos encontram-se em camadas distintas, coexistindo suporte fornecido pelas médias móveis de longo prazo com a perda de força do momentum de curto prazo. A resistência imediata está localizada no nível R1, em 0,00911, aproximadamente 1,2% acima do preço atual. Já o suporte próximo encontra-se no nível S1, em 0,00889, cerca de 1,3% abaixo do preço atual. Como referências mais distantes, temos R2 em 0,00925 e S2 em 0,00881. Uma quebra acima do centro do canal em 0,00903 alteraria a estrutura atual de oscilação.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para OneFootball Credits

Previsão de preço de OneFootball Credits (OFC) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de OFC em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de OneFootball Credits (OFC) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de OneFootball Credits pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço OneFootball Credits pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de OFC para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de OneFootball Credits.

Como comprar e investir em OneFootball Credits em Brasil

Pronto para começar com OneFootball Credits? Comprar OFC é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar OneFootball Credits. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de OneFootball Credits (OFC).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e OneFootball Credits será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar OneFootball Credits(OFC)

O que você pode fazer com OneFootball Credits

Possuir OneFootball Credits permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar OneFootball Credits (OFC) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é OneFootball Credits (OFC)

OneFootball Credits ($OFC) is the token powering OneFootball’s football fan economy. Founded in 2008, OneFootball is a leading global football media platform. Now expanding beyond media, OneFootball Club introduces FanPass, an onchain fan identity system that lets clubs and brands recognize and reward fan engagement. With $OFC, OneFootball aims to turn 3.5 billion fans into active participants in a global self-sustaining fan economy.

Recurso OneFootball Credits

Para uma compreensão mais aprofundada de OneFootball Credits, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do OneFootball Credits
Explorador de blocos

Categoria :

AnalyticsBase EcosystemCoinList Launchpad

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre OneFootball Credits

Última atualização da página: 2026-08-13 06:52:09 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o OneFootball Credits (OFC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre OneFootball Credits

OFCUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em OFC com alavancagem. Explore a negociação de futuros de OFCUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie OneFootball Credits (OFC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OneFootball Credits.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
OFC/USDT
R$0.04674633
R$0.04674633R$0.04674633
-0.06%
9.19M (USDT)

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R$0.1090419R$0.1090419

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R$0.1073292R$0.1073292

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R$1.22484R$1.22484

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R$1.7020605
R$1.7020605R$1.7020605

+0.42%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0507063
R$0.0507063R$0.0507063

+0.92%

Principais altas

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TradingRazor

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R$0.0243411
R$0.0243411R$0.0243411

+30.27%

aPriori

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R$2.7786741
R$2.7786741R$2.7786741

+24.10%

Bitway

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R$1.36925175
R$1.36925175R$1.36925175

+20.40%

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Isekai Blade

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R$0.0060204
R$0.0060204R$0.0060204

+16.00%

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+18.48%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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