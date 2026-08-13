O preço ao vivo de OneFootball Credits (OFC) hoje é R$ 0.009007, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OFC para BRL é de R$ 0.009007 por OFC.

OneFootball Credits ocupa atualmente a posição #1206 em capitalização de mercado, totalizando R$ 1.45M, com um fornecimento em circulação de 161.27M OFC. Nas últimas 24 horas, OFC foi negociado entre R$ 0.008703 (mínimo) e R$ 0.009271 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.8822562368626279098, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.1586070662531651796.

No desempenho de curto prazo, OFC movimentou-se -0.02% na última hora e -8.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 82.78K.

Informações de mercado de OneFootball Credits (OFC)

Classificação No.1206 Capitalização de mercado R$ 1.45MR$ 1.45M R$ 1.45M Volume (24h) R$ 82.78KR$ 82.78K R$ 82.78K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 9.01MR$ 9.01M R$ 9.01M Fornecimento Circulante 161.27M 161.27M 161.27M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 16.12% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de OneFootball Credits é R$ 1.45M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 82.78K. A oferta em circulação de OFC é 161.27M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.01M.