Em que rede blockchain FONQ opera?

FONQ opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de FONQ?

O token está cotado a R$0.32557417754222385000, registrando uma variação de preço de 1.89% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria FONQ pertence?

FONQ se enquadra na categoria Analytics,Ethereum Ecosystem. Essa classificação ajuda os investidores a comparar FONQ com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de FONQ?

Sua capitalização de mercado é de R$227902851.41298000465000, colocando o ativo na posição #453. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de FONQ estão atualmente em circulação?

Há 700000000.0 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de FONQ hoje?

Nos últimos dias, FONQ gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, FONQ flutuou entre R$0.31961045444093475000 e R$0.32752366349718306000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.