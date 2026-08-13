Qual é o preço em tempo real de Lotos hoje?

O preço atual de Lotos está em R$0.0876245581999949208000, com uma variação de -0.04% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para LTS?

LTS foi negociado entre R$0.0869337876053386260000 e R$0.0877071639571963992000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Lotos está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica LTS está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que LTS está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Lotos?

Com uma capitalização de mercado de R$11653065.84878972064000, Lotos ocupa a posição #2102, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial LTS tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Lotos se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.2389648216239505536000, enquanto o ATL é de R$0.0685297963241696856000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de LTS?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (132990323.08208057 tokens), o desempenho da categoria dentro de Analytics,BNB Chain Ecosystem e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.