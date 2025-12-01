Preço de LAB hoje

O preço ao vivo de LAB (LAB) hoje é $ 0.0899, com uma variação de 5.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LAB para USD é de $ 0.0899 por LAB.

LAB ocupa atualmente a posição #751 em capitalização de mercado, totalizando $ 20.71M, com um fornecimento em circulação de 230.40M LAB. Nas últimas 24 horas, LAB foi negociado entre $ 0.08458 (mínimo) e $ 0.09354 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.4576745217077037, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.07519297662311424.

No desempenho de curto prazo, LAB movimentou-se +1.59% na última hora e +2.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 142.57K.

Informações de mercado de LAB (LAB)

Classificação No.751 Capitalização de mercado $ 20.71M$ 20.71M $ 20.71M Volume (24h) $ 142.57K$ 142.57K $ 142.57K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 89.90M$ 89.90M $ 89.90M Fornecimento Circulante 230.40M 230.40M 230.40M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 23.04% Blockchain pública BSC

