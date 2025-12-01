Preço de BAS hoje

O preço ao vivo de BAS (BAS) hoje é $ 0.004724, com uma variação de 2.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BAS para USD é de $ 0.004724 por BAS.

BAS ocupa atualmente a posição #665 em capitalização de mercado, totalizando $ 11.81M, com um fornecimento em circulação de 2.50B BAS. Nas últimas 24 horas, BAS foi negociado entre $ 0.004494 (mínimo) e $ 0.004795 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.16763449915565898, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.004194192410779678.

No desempenho de curto prazo, BAS movimentou-se -0.55% na última hora e -2.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 103.63K.

Informações de mercado de BAS (BAS)

Classificação No.665 Capitalização de mercado $ 11.81M$ 11.81M $ 11.81M Volume (24h) $ 103.63K$ 103.63K $ 103.63K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 47.24M$ 47.24M $ 47.24M Fornecimento Circulante 2.50B 2.50B 2.50B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 25.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de BAS é $ 11.81M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 103.63K. A oferta em circulação de BAS é 2.50B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 47.24M.