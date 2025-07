PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Nome da criptoPYTH

ClassificaçãoNo.96

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.96%

Fornecimento circulante5,749,985,676.136821

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total9,999,985,676.136822

Taxa circulante0.5749%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.150148439943238,2024-03-16

Menor preço0.08123667498284516,2025-06-22

Blockchain públicaSOL

